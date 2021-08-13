Инвестиции

10:11 13.08.2021

Инвесторы перечислили средства за приватизацию 18 объектов "Укрспирта"

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Инвесторы перечислили средства за приватизацию 18 объектов "Укрспирта"

Инвесторы к настоящему времени внесли средства за приватизацию 18 объектов госпредприятия "Укрспирт", 15 из них уже подписали акты приема-передачи имущества, в управлении ГП остаются 12 объектов, сообщил руководитель "Укрспирта" Сергей Блескун.

"На сегодня инвесторы оплатили средства за 18 объектов ГП "Укрспирт", 15 из них подписали акты приема-передачи имущества. Это значит, что объекты полностью перешли к новым владельцам. Надеемся на такие же новости по остальным местам проведения деятельности, которые были выставлены на торги", - написал Блескун на странице в Facebook в пятницу.

Он уточнил, что в текущем месяце ожидается объявление еще трех приватизационных аукционов и трех - в сентябре.

"Спиртовой монополии больше нет, есть рынок! Поясню: приватизированные объекты "Укрспирта" получают лицензии на производство и оптовую торговлю и постепенно отнимают у нас клиентов. Кроме этого, с 1 июля этого года начали вводиться в эксплуатацию новые объекты, также получившие лицензии. Их количество будет постепенно увеличиваться", - уточнил Блескун.

С начала реформы спиртовой отрасли государству принадлежал 41 спиртзавод под управлением ГП "Укрспирт" и 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт". По данным Блескуна, пока не приватизирован ни один из заводов концерна.

"Для окончания приватизации "Укрспирта" и расчета по всем долгам предприятию необходимы законодательные изменения. Наша работа, работа Министерства экономики и Фонда государственного имущества Украины в направлении приватизации ГП без этих изменений, боюсь, может приостановиться. Поэтому ждем 6-ю сессию Верховной Рады IX созыва и принятия важных для "Укрспирта" решений", - сказал руководитель ГП.

Блескун также уточнил, что с каждым новым днем госпредприятию, обремененному долгами и неработающими заводами, становится все сложнее конкурировать с частными производителями в борьбе за клиентов на рынке спирта. В связи с этим он отметил: для полной приватизации "Укрспирта" нужна помощь народных депутатов, благодаря которой удастся завершить приватизацию объектов спиртовой отрасли и рассчитаться с его долгами.

Ранее Блескун сообщал, что по состоянию на 28 июля 2021 года "Укрспирт" владеет 16-ю спиртзаводами, тогда как на аналогичную дату 2020 года на его балансе числился 41 спиртзавод.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

Фонд госимущества Украины в 2021 году запланировал продать семь спиртзаводов, которые в настоящее время входят в состав госпредприятия "Укрспирт". Это - Борщевский (Борщев Тернопольской обл.), Караванский (Люботин, пгт. Караван и пгт Барчаны Харьковской обл.), Липницкий (с. Липники Житомирской обл.), Новоборовицкий (с. Новые Боровичи Черниговской обл.), Иваньковсктй (с.Иваньки и с.Поташ Черкасской обл.); Ковалевский (с.Коваливка Тернопольской обл.) и Тростянецкий (Тростянец Винницкой обл.) спиртзаводы.

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.

Теги: #приватизация #блескун #инвесторы #укрспирт
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