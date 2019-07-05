Экономика

15:05 05.07.2019

Первый в Литве Hilton открыт в Вильнюсе

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Первый в Литве Hilton открыт в Вильнюсе

Открытие первого в Литве отеля международной сети Hilton - Hilton Garden Inn состоялось в центре Вильнюса в пятницу, сообщил корреспондент агентства BNS, присутствовавший на церемонии открытия.

Стоимость гостиницы - 39 млн евро, она является частью построенного компанией Eika торгово-жилого комплекса Live Square.

В отеле 164 номера, тренажерный зал, ресторан, конференц-центр.

По словам руководителя новой гостиницы Тадаса Эвалтаса, она более ориентирована на деловых клиентов, но ей уже заинтересовались и туристы "выходного дня".

В настоящее время в Вильнюсе строится еще один отель Hilton, стоимость проекта бренда Double Tree by Hilton составит 30 млн евро.

Теги: #hilton #литва #вильнюс
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