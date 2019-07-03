НКРЭКУ оспорила решение суда об отмене тарифов "Укрэнерго" по иску НЗФ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подала апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который удовлетворил ходатайство АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) по обеспечению иска к регулятору по приостановке действия постановлений об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для оператора системы передачи (ОСП) электроэнергии НЭК "Укрэнерго".

"НКРЭКУ подчеркивает, что решение об установлении тарифов на услуги оператора системы передачи были приняты в соответствии с действующим законодательством, в частности законом "О рынке электроэнергии" и учитывают ключевые составляющие для запуска и функционирования новой модели конкурентного рынка электроэнергии", - говорится в сообщении регулятора.

В комиссии отмечают, что они принимают исчерпывающие меры с целью скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, из-за которой могут возникнуть неплатежи "Укрэнерго" производителям возобновляемых источников энергии, а также неплатежи НЭК за э/э для закупки технологических потерь в сетях.

"Указанные временные осложнения будут урегулированы в будущих периодах", - отмечают в НКРЭКУ.

Ранее "Укрэнерго" заявило, что решение Окружного админсуда приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты в обеспечение новых алгоритмов работы рынка. В частности, в новых тарифах "Укрэнерго" были учтены расходы электроэнергии в магистральных сетях при передаче, компенсация за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), стоимость вспомогательных услуг, предоставляемых генерируемыми компаниями для Объединенной энергосистемы (ОЭС) для обеспечения необходимого уровня резервов.