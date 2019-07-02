Экономика

11:24 02.07.2019

L'Oreal ведет переговоры о покупке брендов Mugler и Azzaro у Clarins

1 мин читать
L'Oreal ведет переговоры о покупке брендов Mugler и Azzaro у Clarins

Французская L'Oreal SA, один из крупнейших в мире производителей косметики, сообщила, что вступила в эксклюзивные переговоры с Clarins Group с целью приобретения брендов Mugler и Azzaro.

"Категория парфюмерии лежит в основе нашей глобальной стратегии развития L'Oreal Luxe. В этой связи мы были бы рады приветствовать Mugler и Azzaro", - заявил глава L'Oreal Luxe Сирил Шапуи, добавив, что эти бренды станут прекрасным дополнением к портфелю брендов компании.

L'Oreal не раскрыла финансовых подробностей планируемой покупки, но сообщила, что сделку предполагается закрыть в течение 2019 года.

L'Oreal производит косметику, духи, средства по уходу за кожей и волосами, владеет такими брендами, как Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl's.

Акции компании подорожали на 0,5% на торгах в Париже во вторник. С начала года капитализация выросла на 24,5%, до 139,1 млрд евро.

Теги: #loreal #покупки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:06 22.11.2018
Технику онлайн покупает более 55% украинцев, 30% покупает одежду и обувь - исследование "Google Украина"

Технику онлайн покупает более 55% украинцев, 30% покупает одежду и обувь - исследование "Google Украина"

15:17 02.07.2018
Инвестор Дэниэл Леб призвал руководство Nestle продать долю в L'Oreal и другие активы

Инвестор Дэниэл Леб призвал руководство Nestle продать долю в L'Oreal и другие активы

11:30 24.11.2017
Покупки с мобильных телефонов в США на День благодарения достигли рекорда

Покупки с мобильных телефонов в США на День благодарения достигли рекорда

16:17 01.11.2016
Американцы впервые совершат половину покупок в интернете в предпраздничный сезон 2016г. - Deloitte

Американцы впервые совершат половину покупок в интернете в предпраздничный сезон 2016г. - Deloitte

10:15 12.02.2016
L'Oreal увеличила продажи в IV квартале на 4,2%, лучше прогноза

L'Oreal увеличила продажи в IV квартале на 4,2%, лучше прогноза

21:31 15.07.2015
Google вскоре представит "кнопку покупки" на мобильных устройствах

Google вскоре представит "кнопку покупки" на мобильных устройствах

14:40 08.11.2012
Украинцы активно покупают в интернете электронику и одежду, но боятся предоплаты – исследование

Украинцы активно покупают в интернете электронику и одежду, но боятся предоплаты – исследование

09:47 02.08.2012
Лилиан Бетанкур продала остров за $60 млн

Лилиан Бетанкур продала остров за $60 млн

09:29 02.08.2012
Французская миллиардерша продала один из Сейшельских остров защитникам черепах

Французская миллиардерша продала один из Сейшельских остров защитникам черепах

17:23 14.06.2010
21% горожан Украины в возрасте 18-45 лет уже делали покупки через Интернет – исследование

21% горожан Украины в возрасте 18-45 лет уже делали покупки через Интернет – исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

Спрос на еврооблигации "Укрзализныци" в 5 раз превысил предложение

НБУ увеличил число системно-важных банков до 14

Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн

Размер прожиточного минимума с 1 июля вырос до 1,936 тыс. грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

Морпорты в 2018г сгенерировали 2% ВВП Украины

"Нибулон" запускает речной терминал в Запорожской области стоимостью $23 млн

Отсрочка эмбарго на ввоз подержанных вагонов из РФ грозит резким ростом их импорта, остановкой отечественных заводов – вагоностроители

"Азовсталь" в июне возглавила список крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС

Бизнесмен Фукс намерен реконструировать принадлежащую ему ТЭЦ в Харьковской области

МАУ запустила комбинированные автобус-авиа рейсы из Винницы совместно с "АТАСС-Борисполь"

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в мае сократилась на 9,8%

Подразделение AB InBev в АТР готовится провести IPO объемом до $9,8 млрд

Украинский стартап PatentBot получил оценку в $1 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА