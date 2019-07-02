L'Oreal ведет переговоры о покупке брендов Mugler и Azzaro у Clarins

Французская L'Oreal SA, один из крупнейших в мире производителей косметики, сообщила, что вступила в эксклюзивные переговоры с Clarins Group с целью приобретения брендов Mugler и Azzaro.

"Категория парфюмерии лежит в основе нашей глобальной стратегии развития L'Oreal Luxe. В этой связи мы были бы рады приветствовать Mugler и Azzaro", - заявил глава L'Oreal Luxe Сирил Шапуи, добавив, что эти бренды станут прекрасным дополнением к портфелю брендов компании.

L'Oreal не раскрыла финансовых подробностей планируемой покупки, но сообщила, что сделку предполагается закрыть в течение 2019 года.

L'Oreal производит косметику, духи, средства по уходу за кожей и волосами, владеет такими брендами, как Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl's.

Акции компании подорожали на 0,5% на торгах в Париже во вторник. С начала года капитализация выросла на 24,5%, до 139,1 млрд евро.