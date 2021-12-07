Количество столкнувшихся с мошенничеством при онлайн-шоппинге украинцев увеличилось с 22% до 45% с 2020г - исследование OLX

Количество украинцев, столкнувшихся с мошенничеством при любом онлайн-шоппинге, с 2020 года увеличилось с 22% до 45%, обойдя жителей Болгарии и Португалии, где этот показатель составил 40%, сообщила пресс-служба "OLX Украина".

Соответствующие данные были получены в ходе исследования по пяти странам (Украине, Польше, Румынии, Болгарии и Португалии), которое провели "OLX Украина" и OLX Group".

Согласно им, самые высокие показатели по кибермошенничеству зафиксированы в Польше и Румынии: в Польше с фишингом столкнулись 50% пользователей, а в Румынии – 60%.

Наиболее осведомленными о мошенничестве с фейковыми сайтами (фишинг против покупателей и продавцов) оказались жители Румынии - 79%. В Украине же этот показатель составляет 48%, а в Польше - 54%.

"Важно отметить, что 76% украинцев, столкнувшихся с фишингом в 2021 году, не потеряли деньги благодаря внимательности, знаниям правил и своевременному обращению в службу поддержки сайта. В 2020 году эта цифра была меньше на 14 процентных пункта - 62% не потеряли деньги", - добавили в OLX Украина.

Кроме того отмечается, что по сравнению с аналогичным опросом OLX в 2020 году среди украинцев значительно снизилась доля тех, кто обратятся в полицию. "Однако после встречи с мошенником респонденты перечисленных стран ЕС и Украины ведут себя одинаково: большинство пытаются решить проблему самостоятельно, а в полицию или к местным властям обращается лишь каждый десятый", - рассказали в OLX.

В ходе исследования также выявлено, что и жителям Польши, и украинцам в подавляющем большинстве случаев посторонние ссылки на опасные сайты поступали в мессенджеры: в Польше 83% опрошенных получали вредоносные ссылки в WhatsApp, в то время как в Украине их получали на Viber - тоже 83% всех атак. Фишинговые ссылки получили через SMS только 6% респондентов в Украине и 18% - из Польши. С помощью спам-рассылки через почту атаковали 2% опрошенных в Украине и 10% в Польше.

При этом 59% пользователей из Румынии, Португалии и Болгарии ответили, что прекратили разговор, получив фишинговую ссылку. В Польше респонденты знают, что не стоит сообщать посторонним платежные данные (79%) и открывать ссылки от малознакомых людей (75%), а общаться стоит только на платформе OLX (69%).

"В целом, по данным Всемирного экономического форума, киберугрозы уже вошли в 5 главных рисков для мировой экономики. Как в ЕС, так и в Украине низкий уровень доверия и относительно небольшое количество обращений в полицию создают широкое пространство для мошеннических действий. Сейчас уже 40% украинцев знают, что отправленные ссылки от незнакомцев могут быть мошеннической атакой, поэтому не открывают их и не обсуждают финансовые вопросы в мессенджерах. 15% пользователей узнали об этом благодаря нашему образовательному сайту "Онлайн[за]хист". В то же время в Польше такие знания имеют 75% пользователей, и украинцам точно есть к чему стремиться в плане личной киберграмотности", - резюмировал руководитель отдела бизнес-аналитики "OLX Украина" Виктор Нобиуз, которого цитирует пресс-служба компании.

Онлайн-опросы были проведены среди 100 тыс. респондентов в Украине, Польше, Румынии, Болгарии, Португалии.