Инвестор Дэниэл Леб призвал руководство Nestle продать долю в L'Oreal и другие активы

Миллиардер и инвестор Дэниэл Леб написал открытое письмо руководству швейцарской Nestle SA, одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания, призвав компанию к продаже непрофильных активов и доли во французской L'Oreal.

"Руководство Nestle недостаточно активно выходит из недостаточно прибыльных и неважных со стратегической точки зрения бизнесов", - приводит цитату из его письма Dow Jones.

Д.Леб отметил, что Nestle стоит продать активы, на которые приходится до 15% выручки, и направить вырученные средства на сделки по слияниям и поглощениям и выкуп акций.

Фонд Third Point, принадлежащий Д.Лебу, в прошлом году сообщил о приобретении около 1,25% акций Nestle на сумму порядка $3 млрд. После этого он выступил с критикой руководства, причем многие его пожелания были учтены.

В частности, в прошлом июне компания объявила о планах выкупить акции на сумму около $20 млрд. В январе Nestle продала бизнес по производству сладостей в США, а в прошлом году приобрела компанию Sweet Earth Foods, выпускающей продукты питания на основе растительных протеинов.

В понедельник The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщил, что Nestle ведет переговоры о приобретении канадского производителя кормов для животных Champion Petfoods за более чем $2 млрд.

Д.Леб, однако, недоволен этими мерами и считает их недостаточными. Кроме того, по его мнению, руководство Nestle "не смогло представить веских причин для владения 23% акций L'Oreal".

Nestle принадлежат 413 фабрик в 85 странах. Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi. В Nestle работают около 323 тыс. сотрудников. Выручка в 2017 году составила почти 90 млрд швейцарских франков ($90,6 млрд).

В России Nestle принадлежат кондитерская фабрика в Самаре, производство детских каш и каш быстрого приготовления в Вологде, фабрика по производству кулинарной продукции во Владимирской области, фабрика по выпуску кормов для домашних животных в Калужской области, кондитерская фабрика и фабрика по производству готовых завтраков в Перми, фабрика по производству растворимого кофе в Краснодарском крае и три производства в Московской области (фабрики по выпуску бутилированной воды, кулинарной продукции и мороженого).

Акции Nestle дорожают на 0,4% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 8%, до 235,5 млрд франков.