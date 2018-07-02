Экономика

15:17 02.07.2018

Инвестор Дэниэл Леб призвал руководство Nestle продать долю в L'Oreal и другие активы

2 мин читать

Миллиардер и инвестор Дэниэл Леб написал открытое письмо руководству швейцарской Nestle SA, одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания, призвав компанию к продаже непрофильных активов и доли во французской L'Oreal.

"Руководство Nestle недостаточно активно выходит из недостаточно прибыльных и неважных со стратегической точки зрения бизнесов", - приводит цитату из его письма Dow Jones.

Д.Леб отметил, что Nestle стоит продать активы, на которые приходится до 15% выручки, и направить вырученные средства на сделки по слияниям и поглощениям и выкуп акций.

Фонд Third Point, принадлежащий Д.Лебу, в прошлом году сообщил о приобретении около 1,25% акций Nestle на сумму порядка $3 млрд. После этого он выступил с критикой руководства, причем многие его пожелания были учтены.

В частности, в прошлом июне компания объявила о планах выкупить акции на сумму около $20 млрд. В январе Nestle продала бизнес по производству сладостей в США, а в прошлом году приобрела компанию Sweet Earth Foods, выпускающей продукты питания на основе растительных протеинов.

В понедельник The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщил, что Nestle ведет переговоры о приобретении канадского производителя кормов для животных Champion Petfoods за более чем $2 млрд.

Д.Леб, однако, недоволен этими мерами и считает их недостаточными. Кроме того, по его мнению, руководство Nestle "не смогло представить веских причин для владения 23% акций L'Oreal".

Nestle принадлежат 413 фабрик в 85 странах. Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi. В Nestle работают около 323 тыс. сотрудников. Выручка в 2017 году составила почти 90 млрд швейцарских франков ($90,6 млрд).

В России Nestle принадлежат кондитерская фабрика в Самаре, производство детских каш и каш быстрого приготовления в Вологде, фабрика по производству кулинарной продукции во Владимирской области, фабрика по выпуску кормов для домашних животных в Калужской области, кондитерская фабрика и фабрика по производству готовых завтраков в Перми, фабрика по производству растворимого кофе в Краснодарском крае и три производства в Московской области (фабрики по выпуску бутилированной воды, кулинарной продукции и мороженого).

Акции Nestle дорожают на 0,4% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 8%, до 235,5 млрд франков.

Теги: #loreal #nestle
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Nestle приобрела права на продажу потребительских товаров Starbucks за $7,15 млрд

Nestle в I квартале увеличила выручку на 2,8%

Nestlé инвестирует 700 млн грн в модернизацию фабрики "Мивина" в Харькове

Nestle научилась сокращать количество сахара в шоколаде на 30%, не теряя вкуса

Nestle в 2017г увеличила продажи в Украине на 2% в натуральных показателях

Nestle впервые выпустила Kit-Kat с розовым шоколадом

Nestle продаст кондитерский бизнес в США в начале 2018 года

Nestle прогнозирует самый слабый рост годовой выручки за 20 лет

Nestle изучает возможность продажи кондитерского бизнеса в США

Nestle проиграла судебный спор в Великобритании о форме шоколада KitKat

ПОСЛЕДНЕЕ

"Украинские лесопилки" обеспокоены отказом местных властей продать инвестору участок под новый завод

Доллар дорожает к евро и стабилен к иене

Volkswagen Group намерена вложить 1 млрд евро в развитие индийских операций

"Авиалинии Антонова" обеспечат по заказу Siemens транспортировку энергооборудования для новых электростанций в Боливии

Суд отказал в удовлетворении иска фармкомпании "Сервье Украина" к АМКУ по штрафу на 1,695 млн грн

Путин продлил на полгода ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Киргизию

Цены на нефть снижаются на опасениях роста поставок

Остатки средств на счетах Госказначейства в июне сократились на 18,3%

Украина в I полугодии снизила добычу газа на 0,9%

ФПУ возмущена промедлением со стороны правительства и Рады повышения минимальной зарплаты до 4200 грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА