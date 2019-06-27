АМКУ возбудил дело против МХП

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело против агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП), сообщил глава комитета Юрий Терентьев в соцсети Facebook.

"Антимонопольный комитет Украины начал расследование действий группы "МХП" (пять птицефабрик и ЧАО "Мироновский хлебопродукт", принадлежащие Юрию Косюку) на рынке курятины по признакам злоупотребления монопольным положением. Исследование АМКУ выявило, что ЧАО "Мироновский хлебопродукт" устанавливает торговым партнерам условия для закрепления территории продаж, обязывает партнеров придерживаться ценовой политики группы "МХП" и запрещает им продавать продукцию конкурентов. То есть, МХП практикует ограничительную торговую политику в отношении дистрибьюторов, субдистрибьюторов и партнеров", – написал Терентьев.

По его словам, действия МХП могут привести к нарушению структуры рынка дистрибуции курятины, существенному ограничению прав других участников рынка свободно выбирать себе партнеров, а также навязыванию участникам рынка собственных правил поведения.