Зеленский обещает, что уже в следующем году контрабанда и рейдерство перестанут быть системными явлениями в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что уже в следующем году контрабанда и рейдерство перестанут быть системными явлениями в экономике Украины.

"Украине нужно избиваться от коррупции и вывести экономику из тени. Наш краткосрочный приоритет – борьба с контрабандой и рейдерством. И то, и другое сейчас являются нормой для нашей страны. Это диагноз, но это не приговор. Будем, обещаю, лечить. Верю, что в ближайшие месяцы вы увидите ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными", - сказал он, выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.