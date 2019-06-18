Экономика

15:19 18.06.2019

Великобритания урегулировала 10-летний спор с иранским банком Bank Mellat об ущербе в связи с санкциями

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Великобритания урегулировала 10-летний спор с иранским банком Bank Mellat об ущербе в связи с санкциями

Великобритания урегулировала спор с иранским банком Bank Mellat, подавшим иск в суд на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,57 млрд) в связи с ущербом из-за санкций, которые были введены британским правительством в 2009 году, пишет Financial Times.

Санкции, введенные в отношении банка за предполагаемые связи с иранской ядерной программой, лишили Mellat возможности сотрудничать с финансовым сектором Великобритании.

В 2013 году Верховный суд Великобритании постановил, что санкции являются незаконными и нарушают права банка. Ограничения были сняты из-за отсутствия доказательств утверждения о том, что банк был связан с ядерной программой.

Стороны достигли компромисса в понедельник, сказал представитель иранского банка на судебном заседании, проходившем во вторник. Соглашение положило конец десятилетнему спору, который решался в Верховном суде Великобритании. Условия сделки не раскрываются.

Первоначально Bank Mellat подал иск против британского правительства с требованием компенсации в размере $4 млрд, однако затем эта сумма была сокращена до $1,6 млрд плюс проценты.

Теги: #великобритания #банк #санкции #суд #иран
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