Экономика

12:40 10.06.2019

Корпорация "Богдан" досрочно поставила 20 школьных автобусов Житомирской ОГА

2 мин читать
Корпорация "Богдан" досрочно поставила 20 школьных автобусов Житомирской ОГА

 ООО "Бас Мотор", структурное подразделение корпорации "Богдан", досрочно выполнило условия контракта с управлением образования и науки Житомирской облгосадминистрации (ОГА) на поставку партии школьных автобусов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, заказчику поставлены 20 автобусов на 38,61 млн грн согласно заключенному сторонами дополнительному соглашению (первоначального условиями контракта после проведенного 15 мая аукциона в системе ProZorroа предполагалась поставка 28 автобусов на 54,05 млн грн).

Срок поставки по контракту был определен до 30 ноября текущего года, однако корпорация отгрузила автобусы уже в июне.

"Это подтверждает надежность корпорации как партнера по поставкам автотехники, выпускаемой на мощностях "Богдан Моторс", - отметил Красуля.

Заказчику поставлены автобусы модели А22412, имеющие 30 мест для сидения, оснащенные дизельным двигателем, механической коробкой передач. Гарантия на автобус – 24 месяца или 100 тыс. км пробега. Автобус изготавливается на агрегатах Ashok Leyland, соответствует экостандарту Евро-5.

Как сообщалось, правительство в апреле направило 325 млн грн субвенции из госбюджета на покупку школьных автобусов, при этом города областного значения должны доплатить при их закупке не менее 30% общей стоимости. Житомирской области субвенция из госбюджета составляет 14,649 млн грн.

Корпорация "Богдан" – крупнейший украинский производитель троллейбусов и автобусов, создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестпрограммы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В Украине автобусы в модификации "школьный" выпускают практически все производители, в том числе корпорации "Богдан" на заводе в Луцке, "Эталон" (Черниговский автозавод), "УкрАВТО", и завод "Черкасский автобус".

Теги: #ога #школьный_автобус #богдан #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 05.06.2019
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко, Москаля и Барны

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко, Москаля и Барны

17:38 28.05.2019
Американцы не давали советов Зеленскому в отношении назначения Богдана, но советовали следить за тем, как он ведет свои дела

Американцы не давали советов Зеленскому в отношении назначения Богдана, но советовали следить за тем, как он ведет свои дела

16:54 27.05.2019
Назначение Богдана главой АПУ обжаловано в Кассационном админсуде Верховного суда

Назначение Богдана главой АПУ обжаловано в Кассационном админсуде Верховного суда

13:52 24.05.2019
Богдан заявил, что не держится за должность в АП, но имеет большой опыт бюрократической работы

Богдан заявил, что не держится за должность в АП, но имеет большой опыт бюрократической работы

12:10 24.05.2019
Богдан: мажоритарка не поможет нынешним депутатам, "Слуга народа" намерена выиграть выборы и по партийным спискам, и на многих округах

Богдан: мажоритарка не поможет нынешним депутатам, "Слуга народа" намерена выиграть выборы и по партийным спискам, и на многих округах

09:33 24.05.2019
Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией – глава АПУ

Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией – глава АПУ

09:26 24.05.2019
Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

01:42 24.05.2019
Администрация Зеленского не будет давать команд правоохранителям, все равны перед законом, и олигархи тоже – Богдан

Администрация Зеленского не будет давать команд правоохранителям, все равны перед законом, и олигархи тоже – Богдан

01:36 24.05.2019
Глава АП о петиции за отставку Зеленского: это не основание для завершения полномочий президента, а недовольных будем убеждать

Глава АП о петиции за отставку Зеленского: это не основание для завершения полномочий президента, а недовольных будем убеждать

01:21 24.05.2019
Глава АП: если с Россией удастся достичь каких-то договоренностей и будут спорные моменты, то у народа нужно спросить его мнение

Глава АП: если с Россией удастся достичь каких-то договоренностей и будут спорные моменты, то у народа нужно спросить его мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина готовит 7-летние евробонды в евро, начнет road show 10 июня - источник

Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в 2020 году – МВФ

"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Владелец сети ProStor решил расширить ТРЦ Appolo в Днепре

Украина готовит 7-летние евробонды в евро, начнет road show 10 июня - источник

Запуск нового рынка э/э должен сопровождаться передачей права устанавливать тарифы ЖКХ местным властям - Зубко

Министры финансов G20 обеспокоепны ростом напряженности в сфере торговли

Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $63,71 за баррель

United Technologies и Raytheon объединят аэрокосмический бизнес

Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в 2020 году – МВФ

Доходность гособлигаций США упадет до рекордного минимума к концу года

Запрет круизов на Кубу может ударить по прибыли американских круизных компаний

Представители ЦБ Беларуси приняли участие в заседании комитета НБУ по монетарной политике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА