Корпорация "Богдан" досрочно поставила 20 школьных автобусов Житомирской ОГА

ООО "Бас Мотор", структурное подразделение корпорации "Богдан", досрочно выполнило условия контракта с управлением образования и науки Житомирской облгосадминистрации (ОГА) на поставку партии школьных автобусов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, заказчику поставлены 20 автобусов на 38,61 млн грн согласно заключенному сторонами дополнительному соглашению (первоначального условиями контракта после проведенного 15 мая аукциона в системе ProZorroа предполагалась поставка 28 автобусов на 54,05 млн грн).

Срок поставки по контракту был определен до 30 ноября текущего года, однако корпорация отгрузила автобусы уже в июне.

"Это подтверждает надежность корпорации как партнера по поставкам автотехники, выпускаемой на мощностях "Богдан Моторс", - отметил Красуля.

Заказчику поставлены автобусы модели А22412, имеющие 30 мест для сидения, оснащенные дизельным двигателем, механической коробкой передач. Гарантия на автобус – 24 месяца или 100 тыс. км пробега. Автобус изготавливается на агрегатах Ashok Leyland, соответствует экостандарту Евро-5.

Как сообщалось, правительство в апреле направило 325 млн грн субвенции из госбюджета на покупку школьных автобусов, при этом города областного значения должны доплатить при их закупке не менее 30% общей стоимости. Житомирской области субвенция из госбюджета составляет 14,649 млн грн.

Корпорация "Богдан" – крупнейший украинский производитель троллейбусов и автобусов, создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестпрограммы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В Украине автобусы в модификации "школьный" выпускают практически все производители, в том числе корпорации "Богдан" на заводе в Луцке, "Эталон" (Черниговский автозавод), "УкрАВТО", и завод "Черкасский автобус".