ПриватБанк обвиняет экс-собственников в якобы отмывании $622,8 млн для покупки активов в США

ПриватБанк в иске от 21 мая в суд штата Делавер (США), обнародованном аналитиком американского центра Atlantic Council Андерсом Аслундом, обвиняет экс-собственников банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в якобы отмывании $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов одним компаниям бенефициаров для одних целей, однако затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США.

"На основе информации, проанализированной на сегодняшний день, ответчики отмыли около $622,8 млн полученных мошенническим путем заемных средств", – утверждает банк в 104-м страничном иске, иллюстрируя это обвинения конкретными операциями.

Согласно иску, ПриватБанк не получал возмещения в обмен на такие переводы, и кредиты, связанные с этими переводами, не были полностью погашены.

"Схемы работали так. Выдавались ссуды на операционную деятельность компаний. Эти деньги через несколько счетов переводились на другие компании. После на эти деньги покупали недвижимость и металлургические бизнес в США", – прокомментировал прочитанное в иске заместитель главы совета Нацбанка Тимофей Милованов.

Согласно документу, в датированных 2007-2013 годах были задействованы такие украинские предприятия, как Запорожский ферросплавный завод, Стахановский и Никопольский завод ферросплавов, Южный ГОК, Марганецкий и Орджоникидзевский ГОК, "Днипроазот" и "Укртатнафта", Львовский химический завод и ООО "Априори", ПТФ "Авиас" и ООО "Аквалайф", ТД "Днипро пласт".

Как утверждает ПриватБанк, в финучреждении был создан так называемый "теневой банк", обслуживающий интересы бенефициаров, одним из ключевых руководителей которого был первый замглавы правления Тимур Новиков, часто называемый "казначеем Коломойского".

Ссылаясь на электронное письмо Новикова от 2011 года, в иске утверждается, что на тот момент бенефициарам принадлежали офисные центры One Cleveland Center (31-этаж), 55 Public Square (22 этажа), Penton Media Building и The Huntington Bank Building в Кливленде (Огайо), бывшая штаб-квартира CompuCom Systems и Stemmons Tower в Далласе (Техас), бывший Motorola Campus, построенный в 1997 года за $100 млн в Гарварде (Иллинойс).

Помимо того в этом письме были перечислены металлургические активы: Felman Production Inc., Felman Trading Inc., Warren Steel Holdings LLC, Steel Rolling Holdings Inc., CC Metals and Alloys LLC и Michigan Seamless Tube LLC.

В документе утверждается, что в этих якобы мошеннических операциях по отмыву средств помимо кипрского филиала ПриватБанка в качестве ключевого центра использовался также бывший на тот момент "дочерним" латвийский AS PrivatBank.

Помимо того украинский банк обвиняет экс-собственников в организации рециклинговых (recycling) схем для сокрытия описанных выше на общую сумму $470 млрд в период 2006-2016 годов через счета в кипрском филиале ПриватБанка. В иске приводятся наименования 20 крупнейших по таким схемам компаний с платежами от $3,6 млрд до $27,6 млрд на общую сумму свыше $200 млрд.

"Была финансовая пирамида. ПриватБанк выдавал новые кредиты. Эти кредиты отмывались через несколько счетов и использовались для погашения старых кредитов (которые были использованы для покупки активов в США)", – таким мнением прокомментировал эту часть операций Милованов.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как риватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того на 22 июля 2019 года назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.