Экономика

17:49 29.05.2019

Власти Грузии утвердили проект расширения порта в Поти

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Минрегионразвития Грузии утвердило проект расширения морского порта Поти, в результате чего его общая пропускная способность возрастет почти вдвое.

Как говорится в сообщении мэрии Поти, согласно проекту, речь идет о строительстве нового защитного мола длиной 1,64 тыс. погонных метров и двух глубоководных причалов длиной 700 метров, что позволит дополнительно обрабатывать 9 млн тонн насыпных/генеральных грузов и обрабатывать 500 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.

По оценке мэрии, осуществление данного проекта очень важно как для города и экономического развития страны, так и с точки зрения создания новых рабочих мест.

"Сейчас наша главная забота способствовать строительству фактически нового порта, правильно спланировать приоритеты пространственного развития города, при котором особое значение приобретает быстрое развитие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры", - приводятся в пресс-релизе слова мэра Поти Гочи Курдгелия.

Как сообщалось ранее, проект расширения порта Поти оценивается в $250 млн. Управляющая портом компания APM Terminals Poti (подразделение датской группы AP Moller-Maersk) занимается привлечением подрядчиков и инвестиций для реализации данного проекта.

В частности, уже известно, что строительство новых объектов в порту будут осуществлять специально учрежденный с участием иностранных партнеров "Консорциум новых терминалов Поти" (PNTC), а также грузино-американская транспортная компания Pace Group, управляющая в настоящее время 8 терминалами в порту. В работы, которые будет выполнять PNTC, компания APM Terminals планирует вложить $100 млн, а объем предстоящих работ Pace Group оценивается в $120 млн.

В 2018 году в порту Поти было обработано 6,3 млн тонн грузов, что на 6% больше, чем в предыдущем году, а также 363,936 тыс. TEU (рост на 14,2%). За январь-март 2019 года в порту было перевалено 2,1 млн тонн грузов (рост на 31,2% по сравнению с январем-мартом 2018 года), обработано 114,819 тыс. TEU (рост на 40%). Порт работает с неполной загрузкой мощностей.

APM Terminals в апреле 2011 года приобрела 80%-ную долю в корпорации "Потийский морской порт" у компании Ras Al Khaimah Investment Authority (RAKIA, ОАЭ) за $80 млн. За это время APM Terminals инвестировала более $100 млн в обновление и расширение порта. Остальные 20% корпорации остались у RAKIA. В мае 2011 года корпорация "Потийский морской порт" сменила название на APM Terminals Poti.

Теги: #грузия #морпорт #порт
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