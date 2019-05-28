Экономика

20:17 28.05.2019

Международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ - глава НБУ

1 мин читать
Международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ - глава НБУ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий на встрече с миссией Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что международных резервов Украины пока достаточно для выполнения суверенных обязательств страны, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения структурных реформ.

Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, на встрече президента Владимира Зеленского с миссией МВФ Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

"До конца текущего года наша страна должна заплатить более 5 млрд долл. по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов пока 19,3 млрд долл., и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ – это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможно долгосрочный устойчивый рост украинской экономики", - сказал глава НБУ.

В свою очередь министр финансов Украины Оксана Маркарова, которая также присутствовала на встрече, отметила, что "своевременное и надлежащее обслуживание и погашение государственного долга – залог доверия иностранных инвесторов к Украине, основа репутации государства на международной арене".

Теги: #госдолг #нбу #выполнение #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:04 28.05.2019
Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

19:59 28.05.2019
МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

19:45 28.05.2019
Украина получит транш МВФ после парламентских выборов и формирования правительства – Данилюк

Украина получит транш МВФ после парламентских выборов и формирования правительства – Данилюк

18:29 28.05.2019
Данилюк: мы будем активно сотрудничать с МВФ для подготовки новой программы

Данилюк: мы будем активно сотрудничать с МВФ для подготовки новой программы

13:37 28.05.2019
Совет НБУ рекомендовал правительству упростить покупку физлицами госбумаг - Данилишин

Совет НБУ рекомендовал правительству упростить покупку физлицами госбумаг - Данилишин

10:16 28.05.2019
Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

14:55 27.05.2019
Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

13:39 27.05.2019
Дефолт не выгоден новой власти - Милованов

Дефолт не выгоден новой власти - Милованов

20:58 24.05.2019
Зеленский и глава НБУ обсудили важность независимости Центробанка

Зеленский и глава НБУ обсудили важность независимости Центробанка

20:41 24.05.2019
Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

Украина получит транш МВФ после парламентских выборов и формирования правительства – Данилюк

Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

Задолженность по зарплате в Украине в апреле возросла на 6,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

Тегеран будет поэтапно прекращать соблюдение обязательств по СВПД, пока не нормализуются продажи нефти

"АХА Страхование" заплатила в бюджет Украины в 2018г более 153 млн грн

Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

Бойко выступает за пересмотр условий сотрудничества с МВФ и снижение тарифов на газ

Задолженность по зарплате в Украине в апреле возросла на 6,2%

Данилюк о "дефолте": есть позиция отдельных бизнесменов, а есть позиция государства - защищать своих граждан

Размещение гривневых ОВГЗ упало до 1,2 млрд грн и евробонды потеряли до 0,4% на фоне темы дефолта

GE планирует сократить более тысячи рабочих мест во Франции

Брюссель обсуждает с Киевом шаги для получения макрофинансовой помощи – представитель ЕК

ПриватБанк исчерпал лимит этого года на выдачу "теплых" кредитов ОСМД, а Ощадбанк и Укргазбанк - домохозяйствам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА