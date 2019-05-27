Гройсман о возможном дефолте: Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что возможный дефолт приведет к серозным последствиям, от которых пострадает, в первую очередь, население страны.

"Даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности, это вредно… Дефолт – это глобальный кризис, вспомните 90-тые года. Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно. От каких-либо дефолтов, которые несут за собой очень серозные последствия, в первую очередь, пострадают украинские рядовые граждане", - написал он на своей странице в соцсети Facrbook в понедельник.

Гройсман подчеркнул, что задание государства на сегодня сделать все для обслуживания долга, а также для сохранения репутации как страны, которая уважает свои обязательства.