Минфин понизил ставку по "коротким" ОВГЗ до 17,89% годовых

Ставка отсечения по наиболее "коротким" облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением через 3,5 месяца на аукционах во вторник снизилась до 17,89% годовых с 18,5% годовых неделей ранее, сообщило Министерство финансов на своем сайте.

"Благодаря взвешенной долговой политике сегодня по результатам аукциона по размещению ОВГЗ доходность по 3 мес. ОВГЗ была снижена до 17,89%", – сообщило ведомство в своем Facebook.

Ради снижения доходности Минфин отклонил 10 из 18 поданных на этот заявок на общую сумму 174,6 млн грн (по номиналу) и привлек 475,5 млн грн по сравнению с 418,8 млн грн неделей ранее.

На остальных аукционах по размещению кратко- и среднесрочных гривневых ОВГЗ ставки остались прежними, а объемы размещения сократились. Всего в этот вторник Минфин смог продать гривневые ОВГЗ на 2,1 млрд грн по сравнению с 2,46 млрд грн на предыдущих аукционах. Это подтверждает снижение интереса нерезидентов: на минувшей неделе их портфель вырос всего на 0,5 млрд грн, тогда как неделей ранее – на 2,7 млрд грн, а в последнюю неделю апреля – почти на 6 млрд грн.

В то ж время объем размещения долларовых ОВГЗ на аукционах в этот вторник при прежних ставках увеличился почти вдвое – до $112,4 млн, преимущественно за счет продажи на $97,8 млн полугодовых бумаг.