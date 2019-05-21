Авиакомпания SAS начнет полеты по маршруту Осло - Киев с 26 октября

Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines, Швеция) планирует возобновить полеты в Украину, начав выполнение прямых рейсов Осло-Киев с 26 октября 2019 года, отмечается в системе поиска билетов Google Flights.

При этом сайт SAS не доступен для пользователей с украинскими IP.

"Поздравляем Скандинавские Авиалинии с возвращением в Украину после восьми лет перерыва", - прокомментировал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Прямые рейсы Осло-Киев SAS будет выполнять на самолетах Boeing 737-700 между аэропортами "Гардермуэн" и "Борисполь" с частотой три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Самолет будет вылетать из Киева в 14:00, а из Осло в 09:30 по местному времени.

"Это решение является еще одним отражением существенного укрепления украинско-норвежских отношений в последние годы, что, в свою очередь, стало следствием беспрецедентной активизации контактов между людьми, в том числе, взаимных поездок между Украиной и Норвегией", — цитируются слова посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка в сообщении на сайте Кабинета министров.

Посол считает, что есть все основания ожидать, что открытие авиарейса между Киевом и Осло поможет еще больше усилить взаимодействие между странами, а успеху будущего авиарейса Киев-Осло будет способствовать безвизовый режим между Украиной и Норвегией.

Ранее SAS уже летала в Украину, выполняя рейсы Копенгаген-Киев до 25 марта 2011 года. Решение о закрытии рейсов было принято авиакомпанией в связи с неприбыльностью маршрута.

В 2012-2014гг маршрут "Осло – Киев" обслуживался авиакомпанией Norwegian Air Shuttle. Также на указанном маршруте осуществляла перевозку пассажиров венгерская авиакомпания Wizz Air.