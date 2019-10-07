Экономика

14:27 07.10.2019

Казахстан планирует ввести режим "открытого неба" в крупнейших аэропортах

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Казахстан планирует ввести режим "открытого неба" в аэропортах Нур-Султана, Алма-Аты, Чимкента, Усть-Каменогорска, Павлодара, Кокчетава, Тараза, Петропавловска и Семипалатинска, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на заседании правительства в понедельник.
Режим "открытого неба" предполагает либерализацию условий воздушных перевозок для иностранных авиакомпаний. Условия могут отличаться в зависимости от степени "свободы воздуха". Атамкулов уточнил, что речь идет о пятой степени свободы.
Вместе с тем он отметил, что "в скором будущем ожидается приход таких авиакомпаний как Qatar Airways, Emirates, China Eastern, "Уральские Авиалинии" (MOEX: URAL), "Победа" и другие".

Теги: #авиа #казахстан
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