События

21:01 07.06.2021

МАУ запускает партнерские туры в Грузию с Makatsaria Tourism

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МАУ запускает партнерские туры в Грузию с Makatsaria Tourism

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начала сотрудничество с агентством аутентичного грузинского туризма Makatsaria Tourism.

Как отмечается в сообщении МАУ, компании будут сотрудничать по направлениям Тбилиси и Батуми - туры "выходного дня" будут проводиться еженедельно с вылетом по четвергам (Батуми) или каждый понедельник (Тбилиси).

В МАУ также сообщили, что, начиная с 10 июня 2021 года, авиакомпания дважды в неделю будет выполнять рейсы из Киева в Батуми, а уже начиная с июля 2021 частота рейсов увеличится до четырех в неделю.

Как сообщалось, ранее МАУ запустила дегустационный "Винный рейс" - полет над Одессой. Этот рейс был эксклюзивом, однако в комментарии "Интерфакс-Украина" авиакомпания заявила, что в перспективе открыта для подобных альтернативных проектов, но все будет зависеть от концепции, партнеров и многих других определяющих организационных факторов.

МАУ запустила услугу "Обзорный полет над Киевом" в декабре 2020 года.

В феврале 2021 года авиакомпания сообщила о заинтересованности пассажиров в авиаэкскурсиях над Киевом и планах продолжать экскурсионные рейсы.

Теги: #грузия #авиа #украина #туризм
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