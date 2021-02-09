События

20:43 09.02.2021

Windrose с 14 февраля начнет программу регулярных грузовых авиаперевозок Киев-Гонконг

2 мин читать
Windrose с 14 февраля начнет программу регулярных грузовых авиаперевозок Киев-Гонконг

Windrose ("Роза Ветров", Киев) с 14 февраля 2021 года откроет регулярное грузовое авиасообщение между Киевом и Гонконгом.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании во вторник, с 14 февраля по 27 декабря 2021 года грузовые рейсы по маршруту Киев-Гонконг-Киев будут выполняться по воскресениям из Киева в Гонконг и по понедельникам в обратном направлении.

"Windrose Airlines надеется, что открытие этой программы поможет всем участникам рынка ускорить доставку грузов как из Гонконга в Киев, так и впоследствии из Киева в Гонконг", - отмечается в сообщении компании.

Рейсы будут выполняться на самолете Airbus A330-200 P2F, который модифицирован под грузовые перевозки.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Windrose взяла в "мокрый" лизинг Airbus A330 выполнения грузовых рейсов из Киева в Нью-Йорк и Гонконг

"Укрпошта" в партнерстве с авиакомпанией Windrose в ноябре 2020 года в рамках новой чартерной программы осуществили четыре прямых рейса в США, доставив более 120 тонн экспортных отправлений.

Авиакомпания Windrose Airlines в начале ноября получила разрешение Госавиаслужбы на выполнение постоянных чартерных маршрутов в США. Основные рейсы будут выполняться самолетом Airbus A330-200 P2F, который модифицировано под грузовые перевозки.

ООО "Авиационная компания "Роза Ветров" основана в 2003 году. В 2007 году получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 млн пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов ежедневно.

Теги: #гонконг #грузоперевозки #авиа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:55 16.12.2020
"УЗ" внедряет систему оперативного контроля за обеспечением заявок клиентов на грузоперевозки

"УЗ" внедряет систему оперативного контроля за обеспечением заявок клиентов на грузоперевозки

15:43 15.12.2020
Daimler, Iveco, Volvo, OMV и Shell будут продвигать перевод грузового автотранспорта на водород

Daimler, Iveco, Volvo, OMV и Shell будут продвигать перевод грузового автотранспорта на водород

19:35 07.12.2020
США вводят санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга

США вводят санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга

13:10 22.10.2020
Грузоотправители считают целесообразным внедрить госпрограмму по поддержке нацпроизводителя вагонов с участием всех заинтересованных сторон

Грузоотправители считают целесообразным внедрить госпрограмму по поддержке нацпроизводителя вагонов с участием всех заинтересованных сторон

13:03 22.10.2020
"Укрзализныця" обратится к правоохранителям по поводу подделки обвинительного письма якобы "от лица грузоотправителей"

"Укрзализныця" обратится к правоохранителям по поводу подделки обвинительного письма якобы "от лица грузоотправителей"

10:47 27.08.2020
Новый глава "Укрзализныци" за внедрение единого грузового тарифа и приватизацию непрофильных активов

Новый глава "Укрзализныци" за внедрение единого грузового тарифа и приватизацию непрофильных активов

16:39 24.08.2020
В Гонконге впервые зафиксировали предполагаемое повторное заражение коронавирусом

В Гонконге впервые зафиксировали предполагаемое повторное заражение коронавирусом

12:34 02.08.2020
Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание

Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание

09:13 02.08.2020
Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание

Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание

22:37 28.07.2020
Совет ЕС принял пакет мер реагирования на действия Китая в Гонконге

Совет ЕС принял пакет мер реагирования на действия Китая в Гонконге

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Европейского совета Шарль Мишель намерен в марте посетить Украину

Минфин понизил на 0,1-0,15 п.п. ставки 6-мес. и 12-мес. ОВГЗ

НАТО будет продолжать поддерживать Украину в продвижении к членству, которое лежит через проведение реформ – Столтенберг

Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией - Шмыгаль

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Харьковский окружный админсуд решил рассматривать иск о незаконности избрания секретаря горсовета в упрощенном производстве

Еще две мутации COVID-19 выявили в Великобритании

"Слуга народа" перенесла съезд на четверг - нардеп Кравчук

Кабмин Украины выделил Минобороны из госрезерва 6,4тыс. т дизтоплива

С начала эпидемии COVID-19 в Испании переболели более 3 млн человек, более 63 тыс. пациентов умерли

Президент Европейского совета Шарль Мишель намерен в марте посетить Украину

Минфин понизил на 0,1-0,15 п.п. ставки 6-мес. и 12-мес. ОВГЗ

НАТО укрепляет силы на Черном море, отмечает более значительное присутствие РФ в регионе - Столтенберг

Политика открытых дверей НАТО на повестке дня Альянса

Украинцы, попавшие под санкции США, должны защитить себя в суде – Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА