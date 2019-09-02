"Нова Пошта" совместно с авиакомпанией "Элерон" протестировала 5 направлений авиадоставки из Львова

Группа компаний "Нова Пошта" совместно с транспортной авиакомпанией "Элерон" (Киев) продолжает тестирование услуги авиадоставки отправлений, написал на своей странице в Facebook совладелец компании Владимир Поперешнюк.

"Запуск тестовой авиадоставки пройден удачно! Владелец бортов - авиакомпания "Элерон" - оказался надежным и перспективным партнером, оперативно и профессионально сработали авиационные службы Львова и Жулян. Было осуществлено шесть рейсов по маршруту Киев-Львов-Киев, в которых мы подтвердили успешность услуги same day, а также осуществили доставки next day по направлениям Львов-Днепр, Харьков, Мариуполь и Старобельск", - сообщил Поперешнюк.

Он подчеркнул, что расстояния между последними городами достигают 1500 км, соответственно, даже при условии наличия идеальных дорог, автомобилями обеспечить такую оперативность доставки было бы невозможно.

Компания планирует охватить тестовой услугой новые направления.

"Мы продолжаем тестировать новые маршруты на следующей неделе. Кстати, в этом нам помогает легендарный самолет", - отметил совладелец "Новой Пошты".

Авиакомпания "Элерон" имеет уставной капитал 1,5 млн грн, зарегистрирована в Киеве, основной вид деятельности - грузовой воздушный транспорт, самолеты: "Н-26 и АН-26В.

Ранее авиакомпания "Элерон" пополнила свой флот самолетом Ан-26, который был задействован в съемках фильма "Неудержимые" (The Expendables) и с этой целью окрашен в оригинальную ливрею с изображением челюстей акулы и черепами.

Как сообщалось, 29 августа "Нова Пошта" начала тестирование услуги авиационной доставки отправлений внутри Украины на направлении "Киев-Львов".

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн единиц отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.