Авиакомпания SAS начала полеты в Украину после 8-летнего перерыва

Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines) 26 октября выполнила первый за восемь лет рейс в Украину по маршруту Осло-Киев, говорится в сообщении международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.).

SAS выполняет полеты в главный аэропорт Осло - Гардермуэн.

Авиакомпания будет совершать регулярные рейсы из Киева в Осло с частотой три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Киева в 14.00 и прилетом в Осло в 15.50. Из Осло в Киев SAS будет вылетать в 09:30 и приземляться в 13:10. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Ранее SAS уже летала в Украину, выполняя рейсы Копенгаген-Киев до 25 марта 2011 года. Решение о закрытии рейсов было принято авиакомпанией в связи с неприбыльностью маршрута.

В 2012-2014гг маршрут "Осло – Киев" обслуживался авиакомпанией Norwegian Air Shuttle. Также на указанном маршруте осуществляла перевозку пассажиров венгерская авиакомпания Wizz Air.