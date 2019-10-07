Число авиалайнеров в Китае превысит 10,3 тыс к 2038 году

Количество самолетов, находящихся в эксплуатации в Китае, к 2038 году достигнет 10,344 тыс., увеличиваясь на 5,2% ежегодно, сообщается в отчете Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC).

При этом, по прогнозам экспертов, в ближайшие два десятилетия объем авиаперевозок в стране будет расти более высокими темпами - на 6% в год. Как ожидается, в мире в среднем подъем будет составлять по 4,3% за этот период.

Доля самолетов китайских авиакомпаний вырастет к 2038 году до 21% от их общего количества в мире с нынешних 16%, сообщает агентство "Синьхуа".

COMAC прогнозирует, что в следующие 20 лет авиакомпании по всему миру получат 45,459 тыс. новых самолетов, стоимость которых составит около $6,6 трлн.

По итогам 2018 года число авиапутешественников в КНР выросло на 10,9% и достигло 610 млн человек.