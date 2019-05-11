Пунктуальность украинских авиакомпаний в апреле повысилась до 86%

Украинские авиакомпании в апреле 2019 года совершили в рамках не более чем 15-минутного отклонения от расписания 86,9% всех рейсов из украинских аэропортов, что соответствует улучшению показателя на 0,7 процентного пункта по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за март (86,2%), сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно данным ведомства, в апреле украинские авиакомпании осуществили 4099 рейсов.

Министерство указывает, что пунктуальность иностранных авиакомпаний в апреле 2019 года сократилась – до 85,4% (с 87,1% в марте текущего года), а общее количество выполненных рейсов составило 2954.

Из украинских авиакомпаний, совершивших в апреле более 50 рейсов, самой пунктуальной остается "Мотор Сич" с показателем пунктуальности в 98,8% при общем числе рейсов в 242.

Следом идет Windrose с показателем в 92,6% при общем числе рейсов в 363.

Пунктуальность крупнейшей на рынке авиакомпании "Международные авиалинии Украины" составила 88,8% при общем числе рейсов в 2815 – третье место в рейтинге.

Замыкают апрельский топ-5 по пунктуальности с показателями в 80% и 73,4% авиакомпании "Буковина" и Sky UP, выполнившие 100 и 305 рейсов соответственно.

В апреле рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний возглавили с показателем 100% Czech Airlines, Alitalia, Air Arabia, EllinAir, Aegean Airlines, Air Malta, Aglie Azur, Bulgaria и Air Tarom, выполнившие от 1 до 32 рейсов за месяц.

Среди "бюджетников" в апреле наилучшие показатели по пунктуальности у ирландской Ryanair – 91,1% при 258 рейсах. На втором месте - Pegasus Airlines – 87,9% при 99 рейсах. У венгерской Wizzair этот показатель составил 85,9% при 567 рейсах – третье место среди лоукостеров.

Как сообщалось, украинские авиакомпании в марте 2019 года совершили в рамках не более чем 15-минутного отклонения от расписания 86,2% всех рейсов из украинских аэропортов, что соответствует улучшению показателя на 9,1 процентных пунктов по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за январь (77,1%).