Экономика

16:15 20.05.2019

В "Укроборонпроме" увязывают венесуэльские санкции США против РФ с новыми возможностями для Украины на рынке вооружений Южной Америки

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В "Укроборонпроме" увязывают венесуэльские санкции США против РФ с новыми возможностями для Украины на рынке вооружений Южной Америки

Введение США новых санкций против РФ в связи с вмешательством в конфликт в Венесуэле вынуждает страны южно-американского региона на поиск альтернативы для российских производителей вооружений и открывает новые возможности для закрепления Украины на латино-американском региональном рынке вооружений, констатируют в госконцерне "Укроборонпром".

"Украина имеет уникальный шанс закрепиться на рынке вооружений и военных технологий Южной Америки. Введение санкций США против РФ за вмешательство в конфликт в Венесуэле заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям. Ведь сейчас санкции осложнили возможности оплаты счетов за продукцию и услуги российского ОПК", - заявил глава "Укроборонпрома" Павел Букин, комментируя участие предприятий госконцерна в 7-ой международной выставке оборонных технологий, вооружений и предотвращения стихийных бедствий  SITDEF-2019 (Лима, Перу). Оценки  Букина передает пресс-служба госконцерна.

Как уточнил глава "Укроборонпрома", Киев предлагает Лиме ВТС, в первую очередь, в авиационной, бронетанковой и артиллерийской сферах: украинская сторона, в частности, готова обеспечить комплексную модернизацию транспортных Ан-32 и вертолетов семейства "Ми" ВВС Республики Перу, артиллерийских систем и других вооружений, отметил он.

Букин акцентировал, что "украинские вооружения и услуги по ремонту и модернизации максимально адаптированы к потребностям стран региона".

В числе потенциальных заказчиков Украины в  латино-американском регионе он  выделил Колумбию, Бразилию, Мексику, по его словам, "традиционно ориентированных на продукцию ОПК, которая изготавливается предприятиями на территории б. СССР".

Возможности ОПК Украины на SITDEF-2019, которая прошла в Лиме 16-19  мая, презентовала входящая в "Укроборонпром" госфирма "Укринмаш". В состав украинской делегации вошли ГП "Спецтехноэкспорт", ГП "Спецоборонмаш", ГП "Завод им.Малышева", ОАО "Киевский завод "Радар ", ГП "Завод 410 ГА", ООО "НПП СПАЙТЕК".

Организатором SITDEF, которая входит в число крупнейших специализированных площадок латино-американского региона, выступает Министерство обороны Перу. Тематика выставки включает автомобильную и бронетанковую технику, артвооружение, авиацию и системы авионики, системы ПВО, средства связи, инженерное и санитарное оборудование, средства разминирования, а также средства предупреждения и противодействия стихийным бедствиям и природным катаклизмам.

Перу рассматривается в числе перспективных партнеров Украины в сфере ВТС в Южной Америке, учитывая, в том числе, наличие солидного арсенала вооружений и военной техники советского образца на вооружении Сухопутных войск и Военно-воздушных Сил латино-американского  государства.

Как сообщалось, в новых условиях Киев отрабатывает планы по расширению ВТС со странами Южной Америки, среди перспективных партнеров, рассматривается, в том числе, Чили. В 2017 году "Укроборонпром" открыл свое представительство в Бразилии.

Теги: #сша #укроборонпром #санкции
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