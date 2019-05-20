Шефчович на встречах с Зеленским, Гройсманом и Коболевым в Киеве намерен обсудить проведение газовых переговоров в формате Украина-РФ-ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в рамках встреч с представителями властей Украины намерен поднять вопрос о проведении трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС касательно будущего транзита российского газа через территорию Украины.

Соответствующую информацию в понедельник в Брюсселе распространила Европейская комиссия. М.Шефчович прибыл в Киев для участия в церемонии инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского, на которой представлял Европейский Союз.

"В Киеве он также проведет двусторонние встречи с президентом Зеленским, премьер-министром Владимиром Гройсманом и директором НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, в ходе которых внимание будет сосредоточено на реформах энергетического сектора и трехсторонних газовых переговорах между ЕС, Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

Также в Еврокомиссии привели слова Шефчовича о том, что Украина может и далее рассчитывать на поддержку Европейского Союза как в проведении реформ, так и в поддержке макрофинансовой стабильности.

"Для меня большая честь представлять ЕС на церемонии инаугурации… Украина может рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ, включая укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, поддержание макрофинансовой стабильности и проведение существенной реформы энергетического сектора", - сказал вице-президент ЕК.