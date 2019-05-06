Экономика

09:52 06.05.2019

Boeing знал о проблемах с датчиками предупреждения на 737 MAX за год до авиакатастрофы в Индонезии

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Boeing знал о проблемах с датчиками предупреждения на 737 MAX за год до авиакатастрофы в Индонезии

 Инженерам компании Boeing удалось выявить сбои в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки ("задирании" носа самолета) еще в 2017 году, то есть за год до того, как эта система привела к аварии лайнера в Индонезии, признали в корпорации.

В распространенном компанией-производителем заявлении говорится: "В 2017 году, в течение нескольких месяцев после начала поставок 737 MAX, инженеры Boeing определили, что программное обеспечение системы индикации 737 MAX не соответствует требованиям, предъявляемым к AOA (сенсор угла атаки)".

Вместе с тем было принято решение, согласно которому индикатор АОА устанавливался на самолетах как дополнительная функция по желанию авиакомпании, приобретающей самолет. В то же время производитель пришел к выводу, что отсутствие датчика предупреждения "не оказало отрицательного влияния на безопасность или эксплуатацию самолета".

Boeing отметил в своем заявлении, что руководство компании не владело информацией о существующих с датчиком проблемах. Ей стало известно о них только после катастрофы в Индонезии, в которой погибли 189 человек.

Тем не менее, самолеты семейства 737 MAX продолжали эксплуатироваться без внесения изменений в программное обеспечение до аварии лайнера эфиопских авиалиний, которая унесла жизни еще 157 человек.

Теги: #boeing
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