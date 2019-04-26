"Чистая" нефть придет на Мозырский НПЗ в Белоруссии в начале мая

"Чистая" нефть придет на белорусско- российскую границу до конца месяца, на Мозырский НПЗ - в начале мае, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Ожидается, что до конца апреля при должном исполнении тех мероприятий, которые мы сегодня наметили, "чистая" нефть будет находиться на границе Российской Федерации. Далее, соответственно, до Мозыря нефть будет идти два-три дня", - сказал П.Сорокин журналистам в Минске в пятницу.

Вместе с тем он подчеркнул, что "это зависит от своевременного добросовестного исполнения намеченного плана всеми сторонами". "Но мы рассчитываем, что это будет именно так", - добавил замминистра.