Экономика

18:22 26.04.2019

Сменить состав НКРЭКУ можно лишь в исключительных случаях, последующий конкурсный отбор обязателен - Голикова

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Сменить состав НКРЭКУ можно лишь в исключительных случаях, последующий конкурсный отбор обязателен - Голикова

 Изменить состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в нынешней ситуации можно лишь в случае увольнения ее действующих пяти членов, после чего возможно назначить временных членов на трехмесячный срок и объявить новый конкурсный отбор.

Такое мнение высказала секретарь конкурсной комиссии по обору членов НКРЭКУ, руководитель компании "Трансэнергоконсалтинг" Светлана Голикова на своей странице в Facebook.

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С.Голикова напомнила, что согласно ст.6 закона "Об НКРЭКУ" четко регламентированы основания для досрочного прекращения деятельности члена регулятора, и в их перечень не входит получение полномочий новоизбранным президентом Украины. Уволить члена НКРЭКУ можно только в исключительных случаях, таких как соответствующее решение суда или вступление в силу обвинительного заключения, выезд на ПМЖ за границу, избрание или назначение на другую должность.

Она также напомнила, что в настоящее время остаются незаполненными вакансии двух членов Комиссии. В апреле 2018 года были отобраны кандидаты для заполнения этих вакансий, однако дальнейшие действия невозможно провести из-за незавершенных судебных разбирательств.

Иск к конкурсной комиссии по отбору новых членов НКРЭКУ подал ее экс-глава Дмитрий Вовк в 2018 году.

Теги: #кадры #нкрэку
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