Экономика

10:23 22.04.2019

Украина увеличила запасы в ПХГ на 0,3 млрд куб. м

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Украина увеличила запасы в ПХГ на 0,3 млрд куб. м

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 304,44 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с 4 по 20 апреля 2019 года запасы в хранилищах возросли на 3,5% – до 9 млрд 49,8 млн куб. м. Этот объем превышает показатель запасов 20 апреля 2018 года на 18,4%, 20 апреля 2017 года – на 8,7%.

ПХГ Украины, в частности, 20 апреля этого года пополнились на 33,27 млн куб. м при импорте 33 млн куб. м и внутренней добыче 57,8 млн куб. м.

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Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.


Запасы в ПХГ Украины на 20 апреля за 2015-19 гг., млн куб. м:

 

дата объем
20.04.2019 9 049,80
20.04.2018 7 644,56
20.04.2017 8 328,78
20.04.2016 8 639,06
20.04.2015 7 963,51

 

Данные: УТГ

Теги: #газ #укртрансгаз #запасы #пхг
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