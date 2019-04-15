Экономика

13:05 15.04.2019

Физический пуск БелАЭС может состояться осенью, если не будет форс-мажора - Минэнерго

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Физический пуск БелАЭС может состояться осенью, если не будет форс-мажора - Минэнерго

Физический пуск первого энергоблока строящейся Белорусской АЭС (БелАЭС) может состояться осенью 2019 года, если не появятся форс-мажорные обстоятельства, из-за которых пуск придется отложить, заявил журналистам заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк в кулуарах международной выставки "Атомэкспо-2019" в Сочи в понедельник.

"Если на стадии обкаток не будет серьезных форс-мажоров - осенью мы должны пойти на физический пуск", - сказал М.Михадюк.

Замглавы ведомства напомнил, что перед физпуском "нам еще надо пройти ряд этапов". По его словам, "сейчас мы находимся на этапе индивидуального опробования оборудования, следующий этап - гидроиспытания, холодная и горячая обкатка". Затем последует ревизия оборудования, и в случае положительных результатов будет осуществлен физический пуск реактора.

М.Михадюк также напомнил, что завоз топлива состоится, как минимум, за месяц до физического пуска. "Мы топливо завезем за месяц до физического пуска. Когда будем полностью готовы к этапу физического пуска, дадим отмашку на завоз топлива", - сказал он.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы в этом году блок (первый блок БелАЭС - ИФ) включить в работу", - подчеркнул М.Михадюк.

Он также сообщил, что правительство Белоруссии разрабатывает вариативные сценарии тарифной политики в связи с планируемым в конце 2019 года пуском БелАЭС, однако значительное влияние цены импорта газа сохранится.

"Создана специальная рабочая группа, которая отрабатывает различные сценарии тарифной политики (в связи с пуском БелАЭС - ИФ). Но есть много и иных факторов (влияющих на цену для конечных потребителей - ИФ) - атомная энергия будет замещать только до 5 миллиардов кубометров газа (в энергопотреблении - ИФ)", - сказал М.Михадюк.

По его словам, "остается еще большой объем электроэнергии на газу, а продаваться будет микс - атомная и газовая электроэнергия". "Много зависит и от того, как сложатся цены на газ. Поэтому и создана специальная группа, которая занимается этой аналитикой", - добавил замминистра.

Между тем, отметил он, снижение внутренних тарифов на электроэнергию является ключевой целью работы группы. "Мы каждый год пересматриваем свою тарифную политику, исходя из сложившихся обстоятельств. И мы каждый год чуть-чуть опускаемся", - сказал М.Михадюк.

Как сообщалось, в конце 2018 года Минэнерго Белоруссии рассчитывало, что физпуск реактора первого энергоблока БелАЭС состоится в марте 2019 года.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

В ноябре 2018 года на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") была изготовлена партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС.

Также Белоруссия инициирует скорейшее начало переговоров с Россией по цене на газ с 2020 года с учетом окончания в 2019 году достигнутых в апреле 2017 года межправительственных договоренностей о цене на газ на 2018-2019 годы. В 2019 году цена для Белоруссии составляет $127 за 1 тыс. кубометров газа. Минск рассчитывает на снижение его стоимости и предлагает сформировать цену импорта на уровне цен, действующих для Смоленской области РФ.

Теги: #белаэс #беларусь
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