Экономика

17:22 28.03.2019

Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для автомобилей

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Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для автомобилей

Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для новых автомобилей.

Согласно новым правилам, к 2030 году их размер должен снизиться на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года.

Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к 2030 году должны быть снижены на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств является сокращение выбросов на 15% к 2025 году.

Нормы являются средним показателем выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя, включая электромобили и гибридные машины.

Теги: #автомобили #газ #выбросы #ес #выхлоп
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