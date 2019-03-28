Экономика

15:30 28.03.2019

"Укртрансгаз" подписывает акты приема-передачи газа только на основании данных, внесенных в платформу суточного балансирования с наложением ЭЦП

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"Укртрансгаз" подписывает акты приема-передачи газа только на основании данных, внесенных в платформу суточного балансирования с наложением ЭЦП

 АО "Укртрансгаз" будет подписывать с участниками рынка месячные акты приема-передачи природного газа лишь на основании данных, внесенных в Информационную платформу суточного балансирования газа с наложением электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Как сообщила пресс-служба "Укртрансгаза" в четверг, вносить такую информацию обязан тот субъект рынка, на балансе которого находится узел учета, данные которого передаются.

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Это касается, в том числе и приборов учета на входе в газотранспортную систему (ГТС), собственниками которых являются газодобывающие предприятия, а также приборов учета на точках выхода из ГТС к прямым потребителям или операторам газораспределительных сетей (ГРМ), собственником которых в основном является АО "Укртрансгаз".

Благодаря такому подходу объемы физически переданного газа будут совпадать с фактическими объемами, которые вносятся в информационную платформу оператора ГТС, отметили в "Укртрансгазе". Это позволит заказчикам услуг транспортировки газа видеть реальные объемы потребления газа своими клиентами, и более точно планировать свою деятельность, минимизировать объемы небалансов и плату за них.

Теги: #газ #эцп #укртрансгаз
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