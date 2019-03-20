Экономика

14:42 20.03.2019

"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен за два года инвестировать в обновление внутренних газопроводов 270 млн грн

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"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен за два года инвестировать в обновление внутренних газопроводов 270 млн грн

 Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) намерен в 2019-2020 годах инвестировать в обновление внутренних газопроводов 270 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, предприятие полностью меняет систему газоснабжения предприятия – строит новые газопроводы взамен изношенных.

При этом отмечается, что в 2018 году был введен в эксплуатацию новый участок газопровода доменного газа длиной более одного километра. В 2019-2020 годах планируется замена системы газопроводов на территории доменного цеха №1, персонал которого обслуживает три доменные печи (№№6, 7 и 8).

Общая длина новых газопроводов составит около 1 км, что позволит вывести из эксплуатации устаревшие участки газопроводов доменного и коксового газов длиной 4,3 км. Это повысит энергоэффективность и надежность оборудования с точки зрения экологической безопасности.

Общая стоимость строительства превышает 270 млн грн.

Кроме того, предприятие продолжит модернизацию своей стратегической энергоинфраструктуры: недавно предприятие заключило несколько контрактов.

"Один из них – это поставка новой градирни 16Б. Она нужна для охлаждения воды оборотного цикла водоснабжения ТЭЦ-2, доменных печей №№7, 8 и компрессорной станции кислородного производства. Планируется, что новая градирня будет введена в эксплуатацию летом этого года, предприятие направит на эти цели более 67 млн грн", - указано в пресс-релизе.

Еще свыше 65 млн грн АМКР направит на реконструкцию эстакады технологических коммуникаций от газоочистки №5 до доменной печи №9 - работы на площадке уже начались, завершить их планируют в третьем квартале. 

Как сообщалось, в 2017 году потребление природного газа комбинатом составляло 636 млн куб. м.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав.

Теги: #arcelormittal #газ #инвестиции
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