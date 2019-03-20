Экономика

09:38 20.03.2019

Нефть вяло дешевеет, несмотря на данные о сокращении запасов в США, Brent у $67,5 за баррель

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Нефть вяло дешевеет, несмотря на данные о сокращении запасов в США, Brent у $67,5 за баррель

 Цены на нефть эталонных марок вяло снижаются в ходе азиатских торгов в среду, несмотря на данные Американского института нефти (API), объявившего о сокращении товарных запасов топлива в США вторую неделю подряд.

Участников рынка немного обеспокоили сообщения в СМИ о том, что статус торговых переговоров США и Китая остается под вопросом.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,07 (0,10%) - до $67,54 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,16 (0,27%) - до $58,87 за баррель. Торги апрельским контрактом на WTI завершаются в среду, более активный майский фьючерс опустился на 0,3%, до $59,12 за баррель.

Во вторник майский контракт на Brent повысился на 7 центов (0,1%), до $67,61 за баррель, а апрельская WTI опустилась на 6 центов (0,1%), до $59,03 за баррель.

Теги: #цены #нефть
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