Экономика

17:12 15.03.2019

Влияние выплат "Укрзализныци" по еврооблигациям на курс гривни несущественно, считают в компании

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Влияние выплат "Укрзализныци" по еврооблигациям на курс гривни несущественно, считают в компании

Последние колебания национальной валюты вряд ли стоит связывать с выплатой АО "Укрзализныця" $175 млн в качестве погашения части еврооблигаций, считают в компании.

"Из $175 млн на межбанке компания приобрела только $55 млн, причем это делалось несколькими траншами, что при сегодняшней емкости валютного рынка Украины в пределах $270-400 млн ежедневно не могло существенным образом повлиять на курс национальной валюты", – отметили в "Укрзализныци" в пятницу в ответ на просьбу агентства "Интерфакс-Украина" прокомментировать ситуацию на валютном рынке.

В компании также обратили внимание, что определенные колебания на валютном рынке наблюдались и до, и после выхода компании с покупкой на межбанк.

Поэтому, предположили в "Укрзализныци", валютные колебания могли стать следствием совпадения других факторов, что зафиксировало курс гривни к доллару на новом уровне.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 14 марта сообщила о погашении первой части еврооблигаций на $150 млн и выплате очередного купонного дохода по ним.

По словам главы компании Евгения Кравцова, кредитные ресурсы для рефинансирования задолженности были привлечены на внутреннем рынке в национальной и иностранной валюте. В частности, их предоставили Ощадбанк и Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект").

Теги: #еврооблигации #кравцов #укрзализныця
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