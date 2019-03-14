"Укрзализныця" погасила еврооблигации на $150 млн

АО "Укрзализныця" осуществило погашение первой части еврооблигаций на $150 млн и выплатило очередной купонный доход по ним, сообщается на сайте компании.

По словам главы компании Евгения Кравцова, кредитные ресурсы для рефинансирования задолженности были привлечены на внутреннем рынке. В частности, их предоставили Ощадбанк и Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект").

"Заимствования были осуществлены в национальной и иностранной валюте, благодаря чему погашены валютные обязательства. Это дополнительно снизило потенциальные риски получения убытков от курсовых разниц", - уточнилЕ.Кравцов.

По его словам, своевременное погашение долговых обязательств в очередной раз подтверждает поддержку железнодорожной отрасли со стороны государства и финансовую стабильность "Укрзализныци", а также демонстрирует кредиторам ответственное отношение государства и компании к обслуживанию собственных заимствований.

"Укрзализныця" в течение своей многолетней истории как постоянный правопреемник всегда вовремя и в полном объеме рассчитывается по своим обязательствам", - заявил глава компании.