Экономика

13:17 14.03.2019

"Укрзализныця" погасила еврооблигации на $150 млн

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"Укрзализныця" погасила еврооблигации на $150 млн

АО "Укрзализныця" осуществило погашение первой части еврооблигаций на $150 млн и выплатило очередной купонный доход по ним, сообщается на сайте компании.

По словам главы компании Евгения Кравцова, кредитные ресурсы для рефинансирования задолженности были привлечены на внутреннем рынке. В частности, их предоставили Ощадбанк и Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект").

"Заимствования были осуществлены в национальной и иностранной валюте, благодаря чему погашены валютные обязательства. Это дополнительно снизило потенциальные риски получения убытков от курсовых разниц", - уточнилЕ.Кравцов.

По его словам, своевременное погашение долговых обязательств в очередной раз подтверждает поддержку железнодорожной отрасли со стороны государства и финансовую стабильность "Укрзализныци", а также демонстрирует кредиторам ответственное отношение государства и компании к обслуживанию собственных заимствований.

"Укрзализныця" в течение своей многолетней истории как постоянный правопреемник всегда вовремя и в полном объеме рассчитывается по своим обязательствам", - заявил глава компании.

Теги: #кравцов #укрзализныця
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Интерфакс-Украина
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