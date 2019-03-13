Экономика

18:15 13.03.2019

Госавиаслужба Украины приостановила полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX

2 мин читать
Госавиаслужба Украины приостановила полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX

Государственная авиационная служба Украины в связи с катастрофами самолетов Boeing 737-8 MAX, точные причины которых еще расследуются, решила приостановить полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX в Украине.

"С даты и времени издания этого решения запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX до, в пределах, с или над территорией Украины", – говорится в документе на сайте ведомства.

В нем уточняется, что запрет начинает действовать с 18:00 киевского времени или 16:00 UTC.

В то же время некоммерческая эксплуатация (например, перегонные полеты) не входят в сферу действия этого решения Госавиаслужбы, и отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины согласовываются с ведомством.

Госавиаслужба указывает, что ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) решило выдать аварийную директиву летной годности и приостановить коммерческие транспортные перевозки двух указанных выше моделей самолета указанных выше к, в пределах или с территории, указанной в положениях Соглашения о ЕС.

Самолет Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Временный запрет на полеты авиалайнеров Boeing-737 серий Max 8 и Max 9 был введен в ЕС, Китае, Эфиопии, Великобритании, Австралии, Омане, Индии, Египте, Ливане, ОАЭ.

Теги: #boeing_737 #госавиаслужба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 13.03.2019
Египет, Ливан, ОАЭ и Греция присоединились к ограничению полетов Boeing-737 Max

Египет, Ливан, ОАЭ и Греция присоединились к ограничению полетов Boeing-737 Max

09:45 13.03.2019
Самолеты Boeing-737 Max 8 летают только над Северной Америкой и Индией

Самолеты Boeing-737 Max 8 летают только над Северной Америкой и Индией

09:41 13.03.2019
Авиавласти США не планируют останавливать эксплуатацию Boeing 737 Max после крушения самолета Ethiopian Airlines

Авиавласти США не планируют останавливать эксплуатацию Boeing 737 Max после крушения самолета Ethiopian Airlines

09:40 13.03.2019
В ЕС введен временный запрет на полеты Boeing-737 Max 8 и Max 9

В ЕС введен временный запрет на полеты Boeing-737 Max 8 и Max 9

17:34 29.12.2018
Госавиаслужба согласовала SkyUp маршруты в Черногорию, Чехию и Израиль

Госавиаслужба согласовала SkyUp маршруты в Черногорию, Чехию и Израиль

13:25 28.11.2018
Экс-глава Госавиаслужбы Антонюк: На украинских маршрутах нет места для единовременной работы трех и более авиакомпаний - лишних рынок заставит уйти

Экс-глава Госавиаслужбы Антонюк: На украинских маршрутах нет места для единовременной работы трех и более авиакомпаний - лишних рынок заставит уйти

11:29 26.11.2018
Введение военного положения не затронет цивильную авиацию, но может сократить турпоток

Введение военного положения не затронет цивильную авиацию, но может сократить турпоток

13:06 16.10.2018
Суд восстановил Антонюка в должности главы Госавиаслужбы

Суд восстановил Антонюка в должности главы Госавиаслужбы

10:09 25.09.2018
Госавиаслужба Украины пересмотрела ограничения на полеты дронов в сторону увеличения веса, дальности и высоты полета

Госавиаслужба Украины пересмотрела ограничения на полеты дронов в сторону увеличения веса, дальности и высоты полета

18:37 04.09.2018
Комиссия Госавиаслужбы согласовала рейсы из Киева в Стамбул для МАУ и "Розы Ветров"

Комиссия Госавиаслужбы согласовала рейсы из Киева в Стамбул для МАУ и "Розы Ветров"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым на год, урезав зарплату вдвое

"Укрзализныця" планирует передать в концессию Николаевский и Хмельницкий вокзалы

В Украине начнут производить инверторы для солнечных электростанций

Фонд энергоэффективности отобрал первые 15 ОСМД, которые получат финансирование

Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички

ПОСЛЕДНЕЕ

Число миллионеров в США превышает население Швеции или Португалии - Spectrem

Fiat Chrysler отзывает почти 900 тыс. машин из-за нарушений норм выбросов

Проект Lipki Island бизнесмена Тигипко на Рыбальском полуострова включает 36 домов на 15 тыс. жителей

Нефть дорожает на данных о запасах, Brent торгуется у $67,4 за баррель

Набсовет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым на год, урезав зарплату вдвое

В Украине пока нет четких правил работы новой модели оптового рынка э/э, которую планируют запустить с 1 июля – "Энергоатом"

"Запорожсталь" с другими предприятиями "Метинвеста" увеличила бюджет конкурса "Мы – это город" в 2019г на 7,5%

"Укрзализныця" планирует передать в концессию Николаевский и Хмельницкий вокзалы

В Украине начнут производить инверторы для солнечных электростанций

Суд заблокировал покупку Веревским морпорта и МЖК в Ильичевске за 0,9 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА