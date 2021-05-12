Экономика

18:37 12.05.2021

Госавиаслужба по заявлению SkyUp аннулировала права авиакомпании на 33 маршрута

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Госавиаслужба по заявлению SkyUp аннулировала права авиакомпании на 33 маршрута

Государственная авиационная служба Украины приказом №715 от 6 мая аннулировала права авиакомпании SkyUp на полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова в ряд стран.

Как отмечается в документе на сайте Госавиаслужбы, права на полеты были отозваны на основании заявления авиакомпании.

Согласно сообщению регулятора, SkyUp отказался от рейсов из Киева в Попрад, Нюрнберг, Ганновер, Афины, Стокгольм, Варшаву, Мемминген, Амман, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн, Любляну, Копенгаген, Братиславу, Брно, Остраву и Гданьск.

Из Львова SkyUp не будет летать в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам и Прагу.

SkyUp также отказался от прав на полеты из Одессы в Мюнхен, Афины, Ларнаку и Амстердам; из Запорожья — в Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прагу; а кроме того из Харькова в Братиславу, Тель-Авив и Прагу.

Другим приказом №719 от 6 мая Госавиаслужба также на основании обращения авиакомпании уменьшила возможную частоту полетов SkyUp на рейсах из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью, Пальму-де-Майорку.

При этом в апреле SkyUp Airlines перевезла 138,16 тыс. пассажиров, выполнив 836 пассажирских рейса, что на 128 рейсов больше, чем месяцем ранее.

Теги: #госавиаслужба #skyup
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