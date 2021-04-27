Экономика

16:23 27.04.2021

Госавиаслужба разрешила новой Bees Airline выполнять рейсы из Киева во Львов, Одессу и Херсон

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Госавиаслужба разрешила новой Bees Airline выполнять рейсы из Киева во Львов, Одессу и Херсон

Государственная авиационная служба Украины предоставила новой украинской авиакомпании Bees Airline права на эксплуатацию воздушных линий Киев - Львов - Киев, Киев - Одесса - Киев и Киев - Херсон - Киев.

Соответствующий приказ Госавиаслужбы №655 от 26 апреля обнародован на сайте ведомства.

В документе также отмечается, что частота выполнения указанных рейсов и срок действия прав не ограничены.

Как сообщалось, Государственная авиационная служба Украины выдала Bees Airline сертификат эксплуатанта 12 марта 2021 года. Позже регулятор разрешил компании выполнять рейсы по 31 маршруту - 15 регулярным и 16 чартерным.

Свой первый чартерный рейс Bees Airline совершила из Киева в Шарм-эль-Шейх (Египет) по заказу туроператора Tez Tour Ukraine 18 марта 2021 года.

Согласно государственному реестру гражданских воздушных суден Украины, Bees Airline зарегистрировала в Украине два самолета - Boeing 737-800 c регистрационными номерами UR-UBA и UR-UBB. Оба самолета 2010 года выпуска и принадлежат San Clemente Leasing LLC (США).

По словам гендиректора компании Евгения Хайнацкого, к концу 2021 года флот пополнится еще двумя самолетами. Еще двумя планируется пополнить в 2022 году.

Базовый аэропорт Bees Airline - международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского.

Согласно данным в реестре, бенефициарными владельцами Bees Airline являются Сергей Смирный (90%) и Евгений Хайнацкий (10%).

Ранее Евгений Хайнацкий был гендиректором другой украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Теги: #госавиаслужба #bees_airline
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