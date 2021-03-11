Аэропорты Украины за 2 мес. сократили пассажиропоток на 68%, авиакомпании на 63% - Госавиаслужба

Аэропорты Украины в январе-феврале 2021 года, согласно оперативным данным, обслужили 1,030 млн пассажиров, что на 68,2% меньше, чем в январе-феврале 2020 года.

Как сообщается на сайте Государственной авиационной службы Украины, в международном сообщении пассажиропоток аэропортов страны в указанный период сократился на 69,4% - до 892,2 тыс. чел.

За два месяца 2021 года украинские авиакомпании обслужили 575,2 тыс. чел., что на 62,7% ниже показателя за два месяца прошлого года. В том числе в международном сообщении перевезено 507,4 тыс. чел. (сокращение на 63,2%).

При этом за январь-февраль 2021 года украинские авиакомпании выполнили 5,9 тыс. коммерческих рейсов (сокращение на 51,6%), в т.ч. 4,4 тыс. международных (-56%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года аэропорты Украины обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем в 2019 году.