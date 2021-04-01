Bees Airline в апреле-июне запускает регулярные рейсы из Киева в Грузию и Армению и из Одессы в Армению

Новая украинская авиакомпания Bees Airline в апреле-июне запускает регулярные прямые рейсы из Киева в Тбилиси, Батуми и Ереван, а также из Одессы в Ереван.

Как сообщила пресс-служба международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского в четверг, в частности, рейсы Киев-Тбилиси-Киев запускаются с 30 апреля и будут выполняться по вторникам и пятницам, а с 6 июня дополнительно по воскресеньям.

Рейсы Киев-Батуми-Киев будут выполняться с 9 июня по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы Киев-Ереван-Киев - с 29 апреля по понедельникам и четвергам.

Рейсы Одесса-Ереван-Одесса - с 14 июня по понедельникам и пятницам.

Помимо Bees Airline прямые рейсы из Киева в Тбилиси выполняют также МАУ и SkyUp, в Батуми - SkyUp. Также МАУ выполняет прямые рейсы из Киева в Ереван.

Как сообщалось, Государственная авиационная служба Украины выдала Bees Airline сертификат эксплуатанта 12 марта 2021 года. Позже регулятор разрешил компании выполнять рейсы по 31 маршруту - 15 регулярным и 16 чартерным.

Свой первый чартерный рейс Bees Airline совершила из Киева в Шарм-эль-Шейх (Египет) по заказу туроператора Tez Tour Ukraine 18 марта 2021 года.

Согласно государственному реестру гражданских воздушных суден Украины, Bees Airline зарегистрировала в Украине два самолета - Boeing 737-800 c регистрационными номерами UR-UBA и UR-UBB. Оба самолета 2010 года выпуска и принадлежат San Clemente Leasing LLC (США).

По словам гендиректора компании Евгения Хайнацкого, к концу 2021 года флот пополнится еще двумя самолетами. Еще двумя планируется пополнить в 2022 году.

Хайнацкий также отмечал, что компания также рассматривает возможность выполнения внутренних рейсов по Украине.

Базовый аэропорт Bees Airline - международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского.

Согласно данным в реестре, бенефициарными владельцами Bees Airline являются Сергей Смирный (90%) и Евгений Хайнацкий (10%).

Ранее Евгений Хайнацкий был гендиректором другой украинской авиакомпании SkyUp Airlines.