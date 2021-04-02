Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Львова в Баку, аннулировала право МАУ на эксплуатацию данной линии

Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании SkyUp (Киев) с 1 апреля 2021 года выполнять регулярные рейсы по маршруту Львов - Баку (Азербайджан) - Львов с частотой в два раза в неделю.

Согласно сообщению на сайте регулятора, при этом было аннулировано право авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на эксплуатацию данной линии с частотой три раза в неделю.

Помимо этого, Госавиаслужба разрешила МАУ увеличить количество рейсов по маршруту Киев - Бодрум (Турция) - Киев с трех до семи в неделю и выполнять регулярные рейсы из Киева в Газипашу (Турция) с частотой четыре раза в неделю.

Авиакомпании SkyUp разрешили с 24 мая выполнять регулярные рейсы по маршрутам Киев - Хельсинки (Финляндия) - Киев (четыре раза в неделю), с 24 мая – рейсы Киев - Бодрум - Киев (три рейса в неделю), а с 30 октября - чартерные рейсы по маршруту Киев - Ташкент (Узбекистан) - Киев с частотой два раза в неделю.

При этом SkyUp отказали в эксплуатации линии Киев - Лондон (Великобритания).

Кроме того, Госавиаслужба отказала Bees Airline в предоставлении права на эксплуатацию линии Запорожье - Тирана (Албания) - Запорожье и аннулировала право авиакомпании "Буковина" выполнять регулярные рейсы из Львова в Монастир (Тунис) и из Киева в Амман (Иордания).