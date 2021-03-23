Экономика

11:18 23.03.2021

Госавиаслужба разрешила Bees Airline выполнять рейсы по 15 регулярным и 16 чартерным международным направлениям

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Госавиаслужба разрешила Bees Airline выполнять рейсы по 15 регулярным и 16 чартерным международным направлениям

Государственная авиационная служба Украины разрешила новой украинской авиакомпании Bees Airline выполнять рейсы по 31 маршруту - 15 регулярным и 16 чартерным.

Соответствующие приказы от 22 марта обнародованы на сайте ведомства.

Так, с 28 марта (на неограниченный срок) Bees Airline разрешается выполнять регулярные рейсы Киев-Тбилиси (Грузия) -Киев с частотой в четыре раза в неделю и Киев-Ереван (Армения) -Киев с частотой в два раза в неделю.

С 1 мая (на неограниченный срок): Киев-Ираклион (Греция) -Киев (три рейса в неделю), Киев-Родос (Греция) -Киев (два рейса в неделю).

С 24 мая (на неограниченный срок) - Киев-Бургас (Болгария) -Киев (четыре рейса в неделю).

С 1 июня (на неограниченный срок): Киев-Батуми (Грузия) -Киев (семь рейсов в неделю), Одесса-Тбилиси-Одесса (два рейса в неделю), Киев-Араксос (Греция) -Киев (один рейс), Львов-Родос-Львов (два рейса), Киев-Аликанте (Испания) -Киев (два рейса), Киев-Барселона (Испания) -Киев (три рейса), Киев-Тирана (Албания) -Киев (два рейса), Киев-Варна (Болгария)-Киев (один рейс), Одесса-Ереван-Одесса (два рейса), Киев - Ларнака (Кипр)-Киев (три рейса).

Чартерная сеть авиакомпании будет включать маршруты по следующим направлениям (с 28 марта по 30 октября 2021 года): Киев-Момбаса (Кения) -Киев, Киев-Марса Алам (Египет) -Киев, Львов-Марса Алам-Львов, Киев-Хургада (Египет) -Киев, Львов-Хургада-Львов, Киев- Шарм-эль-Шейх (Египет) -Киев, Львов-Сплит (Хорватия) -Львов, Киев-Анталия (Турция) -Киев, Львов-Анталия-Львов, Одесса-Анталия-Одесса, Харьков-Анталия-Харьков, Киев-Бодрум (Турция) -Киев, Киев-Тиват (Черногория) -Киев, Кривой Рог-Тиват-Кривой Рог, Львов-Тиват-Львов, Харьков-Тиват-Харьков.

В настоящее время Bees Airline уже выполняет чартерные рейсы из Киева и Львова в Египет.

Как сообщалось, Государственная авиационная служба Украины выдала Bees Airline сертификат эксплуатанта 12 марта 2021 года.

Свой первый чартерный рейс Bees Airline совершила из Киева в Шарм-эль-Шейх (Египет) по заказу туроператора Tez Tour Ukraine 18 марта 2021 года.

Согласно государственному реестру гражданских воздушных суден Украины, Bees Airline зарегистрировала в Украине два самолета - Boeing 737-800 c регистрационными номерами UR-UBA и UR-UBB. Оба самолета 2010 года выпуска и принадлежат San Clemente Leasing LLC (США).

Однако, по словам гендиректора компании Евгения Хайнацкого, к концу 2021 года флот пополнится еще двумя самолетами. Еще двумя планируется пополнить в 2022 году.

Хайнацкий также отмечал, что компания также рассматривает возможность выполнения внутренних рейсов по Украине.

Базовый аэропорт Bees Airline - международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского.

Согласно данным в реестре, бенефициарными владельцами Bees Airline являются Сергей Смирный (90%) и Евгений Хайнацкий (10%).

Ранее Евгений Хайнацкий был гендиректором другой украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Теги: #госавиаслужба #bees_airline
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