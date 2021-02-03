Экономика

11:41 03.02.2021

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Мюнхен, ограничила право МАУ на этой линии

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Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Мюнхен, ограничила право МАУ на этой линии

Государственная авиационная служба Украины предоставила авиакомпании SkyUp (Киев) права на эксплуатацию пяти воздушных линий.

Как сообщается на сайте Госавиаслужбы по итогам заседания комиссии, в частности, SkyUp разрешено открыть рейсы из Киева в Эйндховен (Нидерланды) - два раза в неделю, а также Манчестер (Великобритания), Эр-Рияд, Джидду (оба - Саудовская Аравия) и Мюнхен (Германия) - все по три раза в неделю. Кроме того, указанной авиакомпании разрешено увеличить частоту рейсов в неделю по маршруту Киев - Берлин (Германия) с 3 до 7.

Для допуска SkyUp на маршрут Киев-Мюнхен регулятор ограничил право авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на эту линию.

При этом Госавиаслужба отказала SkyUp в предоставлении права на эксплуатацию линий Киев-Брюссель (Бельгия) и Одесса-Баку (Азербайджан), не аннулировав право МАУ на выполнение последней.

Помимо этого, служба отказала авиакомпании “Азур Эйр Украина” в выполнении рейсов по маршрутам из Киева в Стамбул и Бодрум (оба - Турция).

Ранее, 4 января, Госавиаслужба предоставила авиакомпании SkyUp права на эксплуатацию 11 новых воздушных линий.

Теги: #полеты #госавиаслужба
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