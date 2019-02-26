Экономика

09:20 26.02.2019

Франция построит в море ветряные электростанции при поддержке правительства

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Франция построит в море ветряные электростанции при поддержке правительства

Европейская комиссия в соответствии с антимонопольным законодательством ЕС разрешила Франции оказать государственную поддержку в создании четырех плавучих демонстрационных морских ветропарков.

Эти проекты способствуют развитию возобновляемой электроэнергетики, поэтому "соответствуют правилам ЕС в области государственной помощи бизнесу" и "внесут вклад в достижение энергетических и климатических целей ЕС без чрезмерного искажения конкуренции на едином рынке", сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии.

Один проект демонстрационного плавучего ветропарка будет расположен в Атлантическом океане, а остальные три - в Средиземном море.

Каждая из электростанций будет иметь три-четыре турбины совокупной мощностью 24 МВт. Турбины будут установлены в море на поплавках, связаны между собой и соединены с материком подводным кабелем.

"Целью государственной поддержки является тестирование различных технологических решений с долгосрочной задачей проверить эти технологии перед их развертыванием в более широком масштабе", - говорится в сообщении.

Комиссия установила, что французские проекты будут способствовать развитию нового типа морских ветряных электростанций и новых технологий возобновляемой энергетики.

Директива ЕС установила для всех государств-членов целевые доли возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении энергии к 2020 году. Для Франции эта целевая доля составляет 23%.

Теги: #электростанция #франция
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