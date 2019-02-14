Федрезерву следует завершить сокращение объема активов на балансе в 2019г - Брейнард

Федеральной резервной системе (ФРС) следует завершить процесс сокращения объема активов на балансе в 2019 году, полагает член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард.

"Я считаю, что процесс нормализации баланса должен быть закончен позднее в этом году", - заявила она в интервью CNBC.

"Мы хотим располагать достаточными резервами, - отметила Л.Брейнард. - Мы изучаем рыночные сигналы о том, каким может быть спрос на эти резервы, и мне бы хотелось иметь существенный буфер, чтобы избежать волатильности".

Слова Л.Брейнард на данный момент являются самым четким сигналом о том, что думают в Федрезерве относительно завершения программы сокращения объема баланса.

К настоящему времени объем активов на балансе американского Центробанка составляет порядка $4 трлн по сравнению с пиковым уровнем в $4,5 трлн, зафиксированным в 2015 году.

ФРС начала уменьшать размер баланса в октябре 2017 года, отказавшись от реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций, и в настоящее время темпы сокращения составляют не более $50 млрд.

Л.Брейнард в четверг также заявила о растущих опасениях в отношении экономического роста, особенно в плане влияния ослабления глобального подъема на США.

"Очевидно, что понижательные риски для прогноза устойчивого экономического подъема увеличились", - сказала она.

В четверг министерство торговли США сообщило, что розничные продажи в стране в декабре 2018 года упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с сентября 2009 года.

Данные о розничных продажах, "конечно, привлекли мое внимание", заявила Л.Брейнард. Однако "это данные лишь одного месяца, и я не хочу придавать им слишком серьезную значимость", отметила она.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) повысил базовую процентную ставку в 2018 году четыре раза, до нынешнего уровня в 2,25-2,5% годовых. В январе 2019 года FOMC не стал менять ставку, из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, и Федрезерв подчеркнул необходимость проявить терпение. В ходе пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что ФРС, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу.

Комментируя решение ФРС "проявить терпение", Л.Брейнард отметила, что ее устраивает подход, предусматривающий выжидание и изучение сигналов.

"Мы хотим оценивать данные по мере их поступления. Я думаю, это правильный подход", - заявила она.