НКРЭКУ одобряет идею установки счетчиков за средства "Нафтогаза"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), одобрительно отнеслась к идее обеспечить домохозяйства индивидуальными приборами учета газа за счет средств НАК "Нафтогаз Украины", заявила глава регуляторного органа Оксана Кривенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Относительно установки счетчиков за счет "Нафтогаза": Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривает также другие (помимо операторов газораспределительных сетей - ИФ) источники финансирования. С 2010 года по сегодняшний день такое финансирование происходит исключительно за счет тарифа за услуги распределения природного газа. Поэтому регулятор одобрительно относится к привлечению других источников финансирования установки счетчиков для бытовых потребителей. Это снизит конечную нагрузку на стоимость природного газа для бытовых потребителей", – написала она.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Согласно данным НКРЭКУ, по состоянию на 1 января 2019 года 89% потребителей используют узлы учета. Без них остаются абоненты, используемые природный газ для приготовления пищи - их по стране насчитывается 1,3 млн. Среди общего количества потребителей природного газа 29% из них пользуются субсидиями.

По словам О.Кривенко, за средства, предусмотренные тарифом, в 2016-2018 гг. по стране было установлено 600 тыс. счетчиков на общую сумму 1,043 млрд грн.

В то же время в связи с тем, что инвестиционные программы ГРС на 2019 год, в которых учтены средства для установки счетчиков, уже утверждены с учетом действующих в настоящее время тарифов (которые не пересматривались в течение 2017-2018 гг.), а стоимость самого счетчика и его установки за два года возросла, необходимо актуализировать информацию о количестве узлов учета, которые могут быть установлены в текущем году за средства, предусмотренные тарифами.

Как сообщалось, Кабмин понизил нормы потребления газа и обязал "Нафтогаз" предусмотреть расходы на установку счетчиков.