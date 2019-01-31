Экономика

15:38 31.01.2019

НКРЭКУ одобряет идею установки счетчиков за средства "Нафтогаза"

2 мин читать
НКРЭКУ одобряет идею установки счетчиков за средства "Нафтогаза"

 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), одобрительно отнеслась к идее обеспечить домохозяйства индивидуальными приборами учета газа за счет средств НАК "Нафтогаз Украины", заявила глава регуляторного органа Оксана Кривенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Относительно установки счетчиков за счет "Нафтогаза": Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривает также другие (помимо операторов газораспределительных сетей - ИФ) источники финансирования. С 2010 года по сегодняшний день такое финансирование происходит исключительно за счет тарифа за услуги распределения природного газа. Поэтому регулятор одобрительно относится к привлечению других источников финансирования установки счетчиков для бытовых потребителей. Это снизит конечную нагрузку на стоимость природного газа для бытовых потребителей", – написала она.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Согласно данным НКРЭКУ, по состоянию на 1 января 2019 года 89% потребителей используют узлы учета. Без них остаются абоненты, используемые природный газ для приготовления пищи - их по стране насчитывается 1,3 млн. Среди общего количества потребителей природного газа 29% из них пользуются субсидиями.

По словам О.Кривенко, за средства, предусмотренные тарифом, в 2016-2018 гг. по стране было установлено 600 тыс. счетчиков на общую сумму 1,043 млрд грн.

В то же время в связи с тем, что инвестиционные программы ГРС на 2019 год, в которых учтены средства для установки счетчиков, уже утверждены с учетом действующих в настоящее время тарифов (которые не пересматривались в течение 2017-2018 гг.), а стоимость самого счетчика и его установки за два года возросла, необходимо актуализировать информацию о количестве узлов учета, которые могут быть установлены в текущем году за средства, предусмотренные тарифами.

Как сообщалось, Кабмин понизил нормы потребления газа и обязал "Нафтогаз" предусмотреть расходы на установку счетчиков.

Теги: #нафтогаз #газ #счетчики #кривенко #нкрэку
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Транзит газа через Украину нормализовался после снижения запасов "Газпрома" в Европе

"Нафтогаз" готов устанавливать счетчики газа после заключения контракта с потребителем

Установка счетчиков для бытовых потребителей может обойтись "Нафтогазу" приблизительно в 2,5 млрд грн – Насалик

Кабмин понизил нормы потребления газа и обязал "Нафтогаз" предусмотреть расходы на установку счетчиков

Правительство вернет пониженные нормы потребления газа, платить по повышенным нормам не нужно

Кабмин порекомендует "Нафтогазу" обеспечить установку счетчиков домохозяйствам за счет НАК

Стокгольмский арбитраж начал первое заседание по второму спору между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Украинские газовые трейдеры готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ почти на треть

"Нафтогаз Украины" в начале февраля представит на обсуждение план анбандлинга с концессией

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" с 1 февраля переводит корпоративных клиентов на новые тарифы

Совет ОРЭ прекратил действие договора между членами энергорынка, избрал новый состав

НБУ прогнозирует размещение Украиной евробондов в 2019г на $2 млрд

Поступления от трудовых мигрантов в 2018г составили около $11 млрд

Инициатива Кабмина монетизировать субсидии наличными не возымеет существенного влияния на инфляцию - НБУ

НБУ оставил неизменным прогноз инфляции на 2019-20гг

НБУ ухудшил оценку роста ВВП в 2018г, оставил неизменным прогноз на 2019-20гг

Правительство выделило 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой э/э

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Ощадбанк в 2018г сократил чистую прибыль в 4,24 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА