НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) вновь решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых, сообщается на веб-сайте центробанка в четверг.

"Правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых. Сохранение учетной ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции к цели 5% в 2020 году", - указанно в сообщении.

Соответствующее решение №88-рш "О размере учетной ставки" утверждено правлением центробанка 31 января 2019 года.

Как сообщалось, НБУ по итогам предыдущих двух заседаний монетарного комитета, 13 декабря и 25 октября 2018 года, сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого центробанк шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года.