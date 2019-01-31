Samsung в IV квартале сократила чистую прибыль на 31%, впервые более чем за 2 года

Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводников, в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 31%.

Снижение показателя было отмечено впервые более чем за два года - с осени 2016 года, когда компания потратила значительные средства на отзыв Galaxy Note 7 из-за случаев их возгорания. Samsung объясняет слабые результаты минувшего квартала "неблагоприятными бизнес- и макроэкономическими факторами".

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 8,46 трлн вон ($7,6 млрд) по сравнению с 12,26 трлн вон за аналогичный период 2017 года.

Операционная прибыль опустилась до 10,8 трлн вон против 15,15 трлн вон годом ранее.

Выручка снизилась до 59,27 трлн вон с 65,98 трлн вон.

Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем оценивали чистую прибыль компании на уровне 8,6 трлн вон при выручке в 59,6 трлн вон.

Цена акций компании по итогам торгов в Сеуле в четверг опустилась на 0,5%. Капитализация Samsung с начала текущего года подскочила примерно на 20% после падения на 24% по итогам 2018 года.