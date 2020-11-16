Экономика

17:24 16.11.2020

Samsung и EBA предлагают создать приложение для предоставления потребителю информации об интернет-магазине

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Samsung и EBA предлагают создать приложение для предоставления потребителю информации об интернет-магазине

Компания Samsung совместно с Европейской бизнес ассоциацией (ЕВА), а также комитетом бытовой техники ЕВА разработали концепцию программных приложений "Потребитель+", которые предоставляли бы потребителю информацию о том или ином онлайн магазине, сообщил руководитель юридического департамента компании Samsung Евгений Школа.

"Стремительное развитие интернет-магазинов бытовой техники подвергает потребителей определенному риску. Рынок развивается, но правила, регулирующие рынок, устарели. Настолько устарели, что потребители время от времени попадают в неприятности (…) Наша компания вместе с Европейской бизнес ассоциацией, комитетом бытовой техники разработала общую концепцию программных приложений, которые могли бы облегчить судьбу потребителя, предоставить потребителю инструмент для осуществления осознанного выбора", - сказал он в ходе бизнес-форума ЕВА "Детенизация – цивилизация" в понедельник.

По его словам, необходимость создания подобного инструмента обоснована:

- отсутствием у потребителя актуальной информации об интернет-магазинах;

- отсутствием цивилизованного подхода к продвижению товаров маркет-плейсами и прайс-агрегаторами;

- отсутствием у потребителя понимания касательно продавца товара (смешение интернет-магазина с маркет-плейсом и прайс-агрегатором);

- отсутствием у потребителя информации о взаимодействии импортера – магазина (интернет-магазина) – сервисного центра;

- внедрением электронной гарантии;

- нарушением прав потребителей, в частности, интернет-магазинами;

- продажей интернет-магазинами товаров с "сомнительным" происхождением или таких, что не предназначены для распространения и использования в Украине (нарушение технических регламентов);

- отсутствием эффективного метода защиты прав потребителей интернет-магазинов;

- отсутствием возможности проверки государственными органами деятельности интернет-магазинов.

"Для решения этой проблематики ЕВА и Комитет бытовой техники предлагают создать под патронатом государства приложение, функциональность которого позволяла бы регистрировать на добровольной основе путем самодекларирования интернет-магазины. Они имели бы возможность зарегистрировать свое имя, адрес, код ЕГРПОУ, субъекта предпринимательской деятельности, разместить данные о себе, а также о сервисных центрах, наконец, об оффлайновых магазинах. Это позволило бы покупателю перед покупкой товара зайти в это приложение, ввести адрес интернет магазина и получить такие данные", - сказал Школа.

"Обращаю внимание госорганов, которые могут сделать, разработать, инициировать разработку такого приложения, осуществить такие шаги, чтобы предоставить потребителям возможность в большей степени защитить свои права", - подытожил он.

Теги: #ева #samsung #приложение #потребители
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